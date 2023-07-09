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新聞眼／「綠能專區」先射箭再畫靶 漠視環境正義

記者 侯俐安
全台綠能發展區分布概況 資料來源／記者採訪整理 製表／侯俐安
全台綠能發展區分布概況 資料來源／記者採訪整理 製表／侯俐安

六年內民進黨政府從強行通過深澳電廠、觀塘三接環評，7日協和電廠四接東移「黑箱審查」創下環評史上惡例，再到西岸遍地光電吞噬農田魚塭，即便抗議聲浪四起，衍生弊案不斷，政府仍然未見省思，如今更將畫設綠能發展區，試圖以專區之名，行快速通關之實。民進黨拋棄的是過去高舉的程序正義，踐踏的也是蔡英文總統曾經最重視的環境正義。

蔡總統不只一次說過注重環境正義，今年4月22日世界地球日，卻打破20年來總統接見環團、當面溝通的慣例。直到6月5日環境日才接見，當時蔡總統說，涉及跨部會的重大議題，期待會以行政院永續會為運作基礎，推動重大政策前，都能經過更廣泛的社會溝通，取得更大的社會共識。

不到兩個月，蔡總統一番話就在四接環評破功，緊接著本周將公告的非都市土地利用管制規則，涉及內政部、農委會、經濟部，預計修法為「綠能發展區」開路，利用漁電共生區、低地力地區，釋出約1萬公頃土地。畫設專區縱然立意良善，但台灣地狹人稠、土地利用零碎，難有面積夠大的單純低地力土地，先射箭再畫靶模式，等同能源開發凌駕國土永續，程序本末倒置。

逾80位學者早已連署示警，從景觀、農漁業、環境生態到空間規畫等各領域，盼政府能煞車。他們訴求很明確，就是必須明確畫設原則、總量管理，落實公開資訊，更要實質審查。但一如既往，政府沒有聽見、沒有對話，一再以千篇一律回應，說明不會影響農漁業發展，不會影響生態。

或許正如居住正義，民眾要上街了，民進黨才忙著開支票。蔡政府為能源達標一意孤行，毀藻礁、蓋四接、種光電、拒溝通，將攸關全台人民的能源政策推向總統選舉，成為政治對決，短視近利，也是全民悲哀。

民進黨 綠能 藻礁

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