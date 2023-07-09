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A肝莓後再爆食安 好市多致癌乾酪 757公斤恐下肚

記者許政榆、陳立儀／台北9日電
好市多販售的油漬摩佐羅拉乾酪，被驗出含致癌物環氧乙烷。(圖：食藥署提供)
好市多販售的油漬摩佐羅拉乾酪，被驗出含致癌物環氧乙烷。(圖：食藥署提供)

繼販售「A肝莓」後，好市多再爆食安風波，食藥署昨公布好市多販售的「油漬摩佐羅拉乾酪」，驗出含有一級致癌物「環氧乙烷」，致癌乾酪目前售出757.2公斤，約1000多盒流入市面，恐統統被吃下肚。好市多目前已下架問題產品，並啟動自願性召回。高雄市衛生局將依食安法開罰6萬（台幣，下同，約2000美元）以上、2億元以下罰鍰。

好市多上個月18日進口美國製造的油漬摩佐羅拉乾酪，食藥署於邊境抽驗，檢驗結果日前出爐，乾酪檢出殘留有農藥「環氧乙烷」達1.407ppm（1/1000000），依規定不得檢出。

食藥署副署長林金富表示，好市多於邊境報驗的乾酪，總重量達456.96公斤，有效日期到今年8月23日，依規定要求問題產品立即退運銷毀；同時食藥署啟動後市場調查，發現好市多先前已進口913.92公斤的油漬摩佐羅拉乾酪，效期分別至今年的7月7日及7月19日。

好市多總公司位於高雄市，食藥署即請高雄市衛生局於上月27日抽驗同款產品，同樣也驗出「環氧乙烷」，為1.277ppm，衛生局即要求好市多回收產品，但清查庫存，已售出757.2公斤。

好市多表示，已立即將所有產品下架並啟動自願性召回，估有千餘名會員購買到受影響商品，會員可憑購買紀錄辦理退貨。

林口長庚腎臟科教授級主治醫師顏宗海表示，環氧乙烷在工業、醫療上可用做消毒劑，部分國家如美國、加拿大核准用於香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，其為一級致癌物，長期接觸下會增加血癌、乳癌、淋巴癌風險，也會導致中樞或周邊神經病變。

好市多先前因販售A肝莓，高雄市衛生局依食安法，開出750萬、450萬2張罰單。林金富表示，好市多販售問題乾酪，依食安法最高可開罰2億元。

食藥署目前持續禁止好市多進口冷凍莓果，此次出包的為乾酪產品，食藥署將提升好市多進口乾酪的抽驗比率，從2%到10%，提升到20%至50%，後續必須連續5批產品被檢驗合格，才能回歸一般抽批。

好市多 致癌 加拿大

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