餵藥案效應 幼童戴密錄器 2師難過離職

板橋幼兒園爆餵藥造成家長與教保員之間的不信任，傳出有家長讓孩子攜帶「胸針型密錄器」到幼兒園。圖非當事人。(本報資料照片)

新北市私幼餵藥案雖然未檢出毒物，但產生幼師與家長間不信任的負面效應，有幼兒園長表示，餵藥案後，有家長把密錄器裝在幼童身上，兩名教保員因此難過離職。也有園長感嘆老師被傷得最深，不知該不該再經營幼兒園？市府承諾未來會請專家為親師上課、雙向溝通，減少質疑。

國立台北護理健康大學教授楊金寶昨在板橋國小辦座談，現場邀幼教人員及家長等人來參與，新北教育局 長張明文、社會局副局長許秀能也一同出席。

北市天母地區某幼兒園長說，園內老師今年6月間看到幼生胸針掉出來，老師撿起來後發現底部發亮，且有個連結孔，原以為是充電孔，插線連結電腦，才發現是密錄器，家長每天把孩子跟老師的對話錄下來，且錄音時間已為期一周。

該名園長說，從事幼教工作30年沒遇過這樣的事，幼師打電話跟家長溝通，但家長沒有多說什麼，隔天還來辦退學，兩名老師被不信任擊垮，陸續遞出辭呈。

另名園長分享，所內任職五年老師日前提辭職，該名老師說，餵藥讓她決心離開戰場，很痛苦但必須要做出決定，家人不希望她做下去，以前以為只要問心無愧就好，但現在社會氛圍對幼教行業不友善，會恐懼被檢調帶走、或被家長痛罵，「餵藥讓我對這產業畏懼，我睡不好，這行業太不安全，無中生有」。

園長難過地說，整個社會圍繞幼教老師不值得信任的氛圍，「我們感到心灰意冷，老師們是被傷得最深，我也不知道該不該繼續經營下去」。

楊金寶力推「三和運動」，她認為，幼師跟家長應該「和解、和善跟和好」，餵藥案發生後，有許多幼教師問她，可不可以讓社會不要再說餵藥了，幼教師已經承受不起，沒弄清楚結果，就鋪天蓋地地怪罪。

張明文、許秀能昨天承諾，要減少家長與幼教人員之間的對立，將來兩局會合作，邀請專家學者為父母、老師上課，雙向溝通，減少質疑。