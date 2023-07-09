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台北電影獎 影帝王柏傑 影后陸小芬 「疫起」最大贏家

記者蘇詠智、陳建嘉／台北9日電
2023台北電影獎，最佳男主角獎王柏傑、最佳女主角獎陸小芬。(記者吳致碩／攝影)
2023台北電影獎，最佳男主角獎王柏傑、最佳女主角獎陸小芬。(記者吳致碩／攝影)

第25屆台北電影獎昨晚在中山堂舉行頒獎典禮，影帝影后分別由「疫起」王柏傑、「本日公休」陸小芬獲得，最佳導演為「疫起」林君陽。

進入1/4世紀的台北電影獎，以2003年SARS時期醫院封院為情節重點的「疫起」堪稱最大贏家，除了最佳導演、最佳男主角外，還在特效化妝、視覺效果、美術設計等獲得肯定。其餘包括「哈勇家」、「查無此心」、「一家子兒咕咕叫」等強片的得獎態勢平均。

王柏傑以「疫起」拿下台北電影獎影帝，他15年前曾以「九降風」拿下最佳新演員獎，相隔多年總算拿獎，他先前曾與好兄弟張孝全提到無論誰得獎都很開心，如今更高喊「張孝全我得獎了」。

息影22年再度復出大銀幕的資深影后陸小芬，展現老薑精湛實力，在「本日公休」把年長的美容院老闆演得溫暖動人，幾乎不見斧鑿痕跡，眾望所歸登上台北電影獎最佳女主角寶座。

入行40年、在電視電影與舞台劇甚至綜藝節目都有精采表現的楊麗音，憑「一家子兒咕咕叫」擊退去年金馬獎一起角逐最佳女配角的「哈勇家」林詹珍妹、「罪後真相」方郁婷等對手，成為今年台北電影獎得主。

最佳女配角獎楊麗音。(記者吳致碩／攝影)
最佳女配角獎楊麗音。(記者吳致碩／攝影)

聽到自己的名字被念出來，楊麗音反應明顯激動，又不時自嘲：「我以為我已經在台下坐很久，那麼多年了，應該可以很淡定，可是我現在腦子一片空白，年紀大了，還有要謝謝誰，想不起來就是想不起來。」最後高呼：「台北電影節，好好玩，希望每年都有。」

傅孟柏以「本日公休」拿下台北電影獎最佳男配角，他上台時過度緊張，因而語無倫次，「我每天都在家裡，或是在遛我的狗，拿著空氣獎盃，想著如果真的上台了，要講什麼得獎感言，結果每天都不一樣」，隨後尷尬自嘲說抱歉，「平常我不是這樣的，今天真的像個白痴一樣」。

最佳男配角獎傅孟柏。(記者吳致碩／攝影)
最佳男配角獎傅孟柏。(記者吳致碩／攝影)

今年在最佳新演員項目罕見開出「雙黃蛋」，「哈勇家」洪金輝和「青春並不溫柔」葉曉霏一起獲獎，前者以素人之姿卻在片中演出自然、真誠且搶眼，而後者則曾在「植劇場」修煉，經過7年在演藝圈的苦熬，終於被人看見。兩人上台前者欣喜而笑容滿面，後者激動到語帶哽咽，也是截然不同卻一樣動人的反應。

第25屆台北電影獎得獎名單 製表／陳建嘉
第25屆台北電影獎得獎名單 製表／陳建嘉

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