大學畢業門檻128學分是否調降 掀論戰

美國大學生畢業前修足的學分數約100個，台灣大學4年畢業門檻為128學分，是否調降，引發學界論戰。示意圖。(本報資料照片)

美國大學生畢業前修足的學分數約只有100個，且不同科系有不同要求，反觀台灣，大學畢業門檻為128學分，該不該調降畢業學分數掀起討論。台大、清華都認為，在降低學分數方面，確實有討論空間，但也有大學校長認為，重點是深化學習，而非減少學分。美國名校的1學分，可能比台灣的大學1學分來得重，不太能直接類比。

目前大學法施行細則第22條規定，4年制學士學位畢業應修學分數，不得少於128學分。修業期限非4年者，應依修業期限酌予增減。不過有不少大學科系畢業學分超過130個。教育部 幾年前曾研擬調降大學畢業學分，仿照美國趨勢降為100，以利深化學習。不過直至今日，最低畢業學分仍未做調整改變。

對於調降畢業學分數與否，清華大學副校長戴念華指出，確實可以討論，必修課可減少，讓學生適性學習，但是有個前提，就是「課程輔導必須再加強」。

東華大學校長趙涵捷則認為，系所開設的課程，應要能吸引學生多修課，而不是用學分限制修這麼多課。

陽明交通大學教務長陳永昇指出，美國名校的1學分，可能比台灣的大學1學分來得重，不太能直接類比。看學生學習的狀況、負擔，學系完整訓練的量來看，目前台灣的128學分應該合適。

大同大學校長何明果也說，在美國，每一學分的分量都很重，重點是深化學習，而不是減少學分。應由各校自主，依照學系專長不同設不同的學分要求，就不會卡死。降低「公訂」的最低學分的同時，每個學分的內涵也是要好好審視。

台大校長陳文章日前接受本報系聯合報專訪時也提到，目前台大盡量鼓勵學生跨領域，並推動校、院學士，但均受限於128畢業學分限制，在新制推動上確實有些困難。建議畢業學分門檻不應該這麼縮限，「應該訂定最低要求就好」。讓系上針對自身專業彈性決定，「有些科系真的不一定要到128學分，規定卡死很多人」。