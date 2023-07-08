台灣豬瘟拔針遠離3大疫病 明年可望全面出口

農委會主委陳吉仲率團參訪雲林第一個榮獲HACCP屠宰生產的和榮意公司全自動化生產線。(記者蔡維斌／攝影)

台灣傳統豬瘟7月拔針（解除瘟疫），使台灣成為亞洲第1個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3大疫病的國家，目前已開始出口，預計明年將向WOAH申請為非疫區後，可望恢復日本 市場，農委會主委陳吉仲昨赴雲林第一個通過HACCP認證的雲林快樂豬主產地和榮意公司了解百億基金輔導的國際標準屠宰場，陳吉仲說，睽違26年可望恢復出口，是台灣肉品產業的大好消息。

傳統豬瘟7月1日正式拔針，農委會主委陳吉仲昨會同立委蘇治芬、中央畜產會董事長林聰賢、防檢局長邱垂章抵台灣最大毛豬生產地雲林了解養豬現況，並抵台灣知名的「雲林快樂豬」和榮意公司參訪。

陳吉仲說，因應萊豬進口政府推出百億輔導基金，並配合修訂「屠宰肉品衛生安全管制作業要點」與國際接軌，同時全面輔導改善各大養豬場建立HACCP認證，HACCP認證很嚴謹，取得不易，但嚴格把關也為將來打開國際市場取得門票。

陳吉仲說，種豬的傳統豬瘟7月1日正式拔針，預計明年6月向WOAH（世界動物衛生組織）申請為非疫區後，將成為亞洲第1個沒有非洲豬瘟、口蹄疫、傳統豬瘟3大疫病的國家，近期內先出口菲和澳門 等地，將來恢復銷往日本也指日可待，等待26年終可讓台灣豬重新再回到國際市場，這是養豬產業的大好消息。