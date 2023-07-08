調查：台灣8成肥胖學童 吃飯配3C

財團法人癌症 關懷基金會調查，國小三到六年級學生飲食與使用3C、親子 共餐間關係，發現肥胖 學童的飲食習慣普遍不佳，且蔬果攝取不足，多數有每周喝過多飲料的情形，八成肥胖學童常「邊吃飯邊用3C」，且鮮少與家人共餐。研究顯示，如果減少邊吃飯邊用3C或增加親子共餐頻率，助於預防學童變胖，也能提升情緒管理能力。

去年3月至今年1月，癌症關懷基金會針對雙北、竹苗、台中、高屏等國小三至六年級學生進行3C及親子共餐調查，共蒐集2萬3831份有效問卷。

調查發現，有四成學童沒有每天攝取蔬菜、六成學童沒有每天吃水果、兩成學童每周至少喝四次飲料。癌症關懷基金會營養師周晉帝說，目前校園營養午餐每天都會供應蔬菜，每周供應兩次水果，但學童的蔬果攝取量卻明顯偏低。

調查也發現，約24%學童體重過重或肥胖，其中有八成的胖童，會邊吃邊用3C產品，且與家人共餐的機率偏低。周晉帝說，國外已有多項研究顯示，如果邊吃飯邊用3C產品，會增加熱量的攝取。

國健署社區健康組長羅素英表示，根據教育部統計，國小學童過重及肥胖盛行率，從2020學年度25.4%，到了2021學年度，提升到27.1%。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，調查發現學童蔬果、膳食纖維攝取不足，而油脂、精緻脂肪攝取過多，近年專家更憂心，孩童除了肥胖問題，恐也有糖尿病前期、血脂異常問題，將增加醫療負擔。呼籲民眾必須翻轉飲食習慣，減少油脂、糖與鹽，此外也提醒家長，可多多在家準備餐食，帶頭示範「不玩手機、不用3C」。