台灣5大出口市場全衰退 對陸港減最多

台灣五大出口市場同步下滑，又以對中國大陸與香港出口年減26%衰退最多。圖為正在高雄港區裝卸貨櫃的長榮海運貨櫃船。(中央社)

財政部 昨日公布上半年出口，五大出口市場同步下滑，又以對中國大陸與香港 出口年減26%衰退最多，占總出口比重35.5%，是20年來同期新低；反觀對美國、日本出口占比則是近20年同期高點。

財政部統計，6月對陸港出口119.9億美元，年減22.2%，已連續11個月負成長，出口表現疲弱，對陸出口電子零組件減幅逾20%，機械、塑橡膠等產品跌幅更超過30%。累計上半年對陸港出口共718億美元，年減26%，是上半年表現最弱的市場，出口占比隨之下滑。

另外6月對東協出口年減27.6%，單月減幅冠居五大市場，其中電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品、資通與視聽產品、化學品等皆呈衰退，除因礦產品拉貨萎縮，去年同期大陸疫情 升溫，部分電子零組件轉往東協生產，拉高基期，使今年跌幅更深；累計上半年對東協出口則減17%，跌幅僅次於陸港。

6月對美、日出口分別年減逾20%，分別因運輸工具、電子零組件減少較多；上半年出口版圖變動，對美、日出口占比上升至16.1%、8%，都是近20年新高。

此外，比較亞洲四小龍最新累計出口表現，香港年減12.7%、南韓減12.3%、新加坡減8.9%，台灣則減18%，落在後段班，財政部官員分析三大原因。

首先，近年台灣出口快速成長，墊高基期，且在2020年至2022年間，新冠疫情帶動遠距、數位轉型浪潮、高效能運算及車用電子等商機，都與台灣半導體產業製程優勢相得益彰，累計這3年間，台灣出口增幅高達45.6%。

其次，出口貨品結構相對集中在電子零組件、資通與視聽產品，反觀鄰近國家如日、韓，隨晶片短缺狀況舒緩，汽車出口高速成長，一定程度緩和其出口跌勢。

第三，台灣出口市場高度集中，出口到陸港比重在上半年仍逾35%，加上大陸今年來需求偏弱，台灣所受衝擊就會加重。