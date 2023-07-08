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連10黑 台6月出口年減幅23.4% 14年最慘

記者鍾張涵、余弦妙／台北8日電
台灣6月出口323.2億美元、年減23.4%，已連10個月呈負成長。圖為曳引車穿梭在高雄港區裝卸貨櫃。(中央社)
台灣6月出口323.2億美元、年減23.4%，已連10個月呈負成長。圖為曳引車穿梭在高雄港區裝卸貨櫃。(中央社)

出口外銷低迷的局勢，比想像中更嚴峻。財政部昨公布，受國際通膨壓力尚未緩解等四大因素所致，6月出口323.2億美元，較上月減10.6%、較去年減少23.4%，創下「連10黑」。財政部統計處長蔡美娜坦言，6月出口比原本預期來得更低，因此當初設想的「最快9月轉正」機率大幅下降。

財政部統計顯示，6月進出口紛紛下滑，除出口跌幅超過20%以外，6月進口263.6億美元，年減29.9%，雙創14年以來最深跌幅紀錄。

對比亞洲四小龍的上半年進出口狀況，官員指出，香港減12.7%、南韓減12.3%、新加坡是減少了8.9%，台灣則是減18%，由此看來，是在經濟體裡面表現相對較弱，跌幅最重，落在後段班。

蔡美娜分析指出，6月整體而言偏弱，尤其出口原本是呈跌勢收斂，6月反而又明顯轉弱，遠低於原先預期，預估7月出口年減約16%至19.5%，出口規模在348億美元至363億美元之間，轉正恐怕會比原先預期更晚，最快要等到11月。

對此情形，蔡美娜歸納四個主要原因，首先是整個國際間的通膨壓力尚未完全冷卻下來，再加上此段期間，各國大幅升息所累積效應，都相當程度壓抑終端需求，全球經濟復甦之路並不是那麼平順；其次，原本預估中國大陸在疫後經濟復甦能帶起台灣出口，但目前看來復甦有點後繼無力。

第三，整體產業的庫存調整還在持續進行，對台灣廠商而言，客戶端的下單多為短單或急單，造成訂單能見度並沒有明顯改善；第四，外銷產品價格再下跌，再加上去年基期偏高產生牽制作用。

財政部指出，6月出口主要貨品中，電子零組件因積體電路需求疲軟、半導體產業消化庫存，年減21.3%；傳產貨品出口跌幅擴大，其中礦產品因市場需求低迷及油價維持盤整，年減55.3%，塑化產品買氣依然不振，加上海外同業競爭，各年減32.1%、33.2%。累計1至6月出口主要貨品多呈兩位數衰退。

展望未來，隨高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興應用與數位轉型商機持續發酵，終端產品晶片含量提高，加上新品備貨及外貿旺季效應，皆可望維繫台灣下半年出口動能，惟全球通膨、升息、俄烏戰事僵持、美中科技戰等變數，依然牽制國際經貿情勢，恐為台灣出口帶來壓力。

財政部 升息 新加坡

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