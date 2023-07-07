販嬰案3歲受害出養美國 42歲返台尋親 盼找回人生拼圖

現年42歲的郭慧如（右）為褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，如今跨海來台尋找原生家庭，左為她美國收養媽媽。（記者許正宏／攝影）

1980年代初，褚麗卿跨國販嬰案震驚社會，不過當年販嬰集團偽造嬰兒的生日、姓名，導致這群被收養到外國的孩子長大後，也難以循出生資料找到親人。目前住在美國、現年42歲的郭慧如昨在兒福聯盟、收養媽媽Mary的陪同下出面尋親，不僅出示兒時照片，還拉開領口，露出頸後一顆痣，希望藉由這些線索順利找到原生家庭。

現年約42歲的郭慧如（Kuo Downing-Reese）是美國一名直升機救護員，約三歲時離開台灣到美國與養母共同生活至今，雖然收養家庭對她很好，但她仍找不到歸屬感。國小時，同學常會拉長眼尾取笑她的長相，高中雖多了很多亞洲同學，但不會說中文的她「不夠亞洲」而無法融入，對於自身的文化、種族、根源等常有失落感。

郭慧如表示，由於收養母親願意告知所有事情，所以從小就知道自己是褚麗卿跨國販嬰集團的受害出養小孩，透過出養資料得知，有一個雙胞胎姐妹，一直很想返台尋親。看到其他同為販嬰集團受害出養小孩陸續返台尋親，也給予了她尋親勇氣。此次是她成年後首次回台，預計10日離開。

郭慧如說，不會責怪原生家庭出養她，只想好好認識、了解他們。雖沒有搬回台灣居住打算，但願意常來台灣並停留久一點。

Mary則說，郭慧如值得去尋找她的原生家庭，美國的家庭都全力支持，也覺得很開心來到台灣，得到很多的愛及遇到很多友善的人。

由於當初出養時的出生相關資料皆為假造，郭慧如手上沒有任何有關生父母資料或物品，所以讓尋親之路格外困難，昨在兒福聯盟的幫助下舉辦記者會，期盼能有更多機會幫助她找尋的自己的原生家庭，讓她可以見見生母及家人，瞭解原生家庭及自己出生時的完整故事，找回人生中的拼圖。