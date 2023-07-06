我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

回應居住正義 囤房稅將修法 擬調高至4.8%

台灣新聞組／台北6日電
行政院會6日安排相關部會報告健全房市措施，財政部將報告「房屋稅差別稅率2.0方案」，加重囤房大戶的稅負。圖為示意圖。(記者胡經周／攝影)
行政院會6日安排相關部會報告健全房市措施，財政部將報告「房屋稅差別稅率2.0方案」，加重囤房大戶的稅負。圖為示意圖。(記者胡經周／攝影)

行政院會今天討論財政部提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，預計將從兩方向祭出囤房稅修法，首先是從現行縣市歸戶改為全台歸戶，其次是調高非自住房屋稅率（囤房稅率），最高將從現行的3.6%調升至4.8%。

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢以「司法及居住正義」為訴求，將於16日舉辦「公平正義救台灣」活動，侯友宜、柯文哲兩位總統參選人都允諾參與，陳之漢表示鴻海創辦人郭台銘也會出席。

行政院會今天議程安排報告健全房市措施，由國發會報告「健全房地產市場方案成果」，財政部報告「房屋稅差別稅率2.0方案」；此外，青年安心成家購屋貸款方案，擬拉高貸款額度、貸款期限與延長寬限期、貸款利率由政府再補貼一碼等政策利多，可望在今天院會拍板。

為回應居住正義聲浪，除今年7月1日上路的「平均地權條例」打炒房新制，中央銀行日前也宣布第5波選擇性信用管制措施，而針對外界關注的房屋稅條例，財政部將修法加重囤房稅。

現行房屋稅條例規定，自住住家用房屋稅率1.2%，非自住住家用房屋稅率為1.5%至3.6%，地方政府可視持有房屋戶數訂定差別稅率，也就是「囤房稅」，目前已有台北與桃園等10縣市實施。

囤房稅修法前後比較 製表／余弦妙
囤房稅修法前後比較 製表／余弦妙

貸款 財政部 郭台銘

上一則

蔣萬安出訪新加坡 蔣家後人身分受矚目

下一則

查513大停電 監委揪出核能「例外變常態」黑電

延伸閱讀

繼布林肯後 北京：美財長葉倫6日至9日將訪華

繼布林肯後 北京：美財長葉倫6日至9日將訪華
黃國昌和館長 邀柯文哲上凱道「公平正義救台灣」

黃國昌和館長 邀柯文哲上凱道「公平正義救台灣」
黃國昌攜手網紅「館長」 7月16日上凱道

黃國昌攜手網紅「館長」 7月16日上凱道
烏克蘭反攻之際 華府擬再提供價值5億美元軍援

烏克蘭反攻之際 華府擬再提供價值5億美元軍援

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02
圖／ingimage

台男勾人妻鬧出「人命」 1理由拖媽媽下水附連帶賠償

2023-07-02 13:42
FT報導指出，隨著中國擴大對台灣的軍事恐嚇，一些台灣人正默默尋找保護自已財富和準備出路的選項。歐新社

FT：憂心台海衝突 台富人開始錢坤大挪移 這些資產最受青睞

2023-07-04 16:50

超人氣

更多 >
歌手李玟家中輕生離世 終年48歲

歌手李玟家中輕生離世 終年48歲
哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言

哭了…李玟40秒告別音檔瘋傳 成最後遺言
李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針

李玟結婚12年做9次人工受孕都失敗 曾述說自己打3支針
李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回

李玟過世「80歲母親最先發現」憂鬱症內幕曝光難救回
48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」

48歲李玟輕生不治 昔揭身體缺陷「靠一隻腿支撐」