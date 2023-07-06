回應居住正義 囤房稅將修法 擬調高至4.8%

行政院會6日安排相關部會報告健全房市措施，財政部將報告「房屋稅差別稅率2.0方案」，加重囤房大戶的稅負。圖為示意圖。(記者胡經周／攝影)

行政院會今天討論財政部 提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，預計將從兩方向祭出囤房稅修法，首先是從現行縣市歸戶改為全台歸戶，其次是調高非自住房屋稅率（囤房稅率），最高將從現行的3.6%調升至4.8%。

前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢以「司法及居住正義」為訴求，將於16日舉辦「公平正義救台灣」活動，侯友宜、柯文哲兩位總統參選人都允諾參與，陳之漢表示鴻海創辦人郭台銘 也會出席。

行政院會今天議程安排報告健全房市措施，由國發會報告「健全房地產市場方案成果」，財政部報告「房屋稅差別稅率2.0方案」；此外，青年安心成家購屋貸款 方案，擬拉高貸款額度、貸款期限與延長寬限期、貸款利率由政府再補貼一碼等政策利多，可望在今天院會拍板。

為回應居住正義聲浪，除今年7月1日上路的「平均地權條例」打炒房新制，中央銀行日前也宣布第5波選擇性信用管制措施，而針對外界關注的房屋稅條例，財政部將修法加重囤房稅。

現行房屋稅條例規定，自住住家用房屋稅率1.2%，非自住住家用房屋稅率為1.5%至3.6%，地方政府可視持有房屋戶數訂定差別稅率，也就是「囤房稅」，目前已有台北與桃園等10縣市實施。