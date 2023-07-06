查513大停電 監委揪出核能「例外變常態」黑電

查513停電案，監察院糾正台電，並彈劾4人。(本報資料照)

2021年5月13日興達電廠發生部分機組跳機，釀全台大停電。監察院調查513停電事故，意外揪出「黑電」，核2、3廠「氣渦輪機」機組應作為基載備用電源，卻有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，「例外變常態」，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」，監委表示，警告台電「要用核電就光明正大去用」，不要做備用電源。

據台北中國時報報導，監察院調查2021年5月13日與2022年3月3日兩次全台大停電，彈劾 台電8人。調查本案的監委說明，本來要彈劾到更高的層級，但是看到這次錯誤是「非常低級的錯誤」，屬於技術人員錯誤，最後追究上級主管，追究到興達電廠廠長責任。

不過，監察院糾正案文提及，台電公司為緩解系統供電壓力，調度運轉核2、核3廠「氣渦輪機」機組及實施需量競價措施，惟核2、核3廠「氣渦輪機」機組主要作為電廠遇到全黑時緊急啟動供給廠內機組緊急電源，但2020年至2022年10月間，34個月共有18個月供作電力尖峰或大型機組跳脫時之調度電源，儼然例外變常態，且所發電量未納入電業年報，形同「黑電」，應確實檢討改進。

據本報系聯合報報導，監察委員蔡崇義、蕭自佑、葉宜津昨天表示，調查發現肇因是人為疏失，事證明確且情節重大，通過糾正台電公司，並彈劾相關人員。台電表示尊重，並依法行政、配合審理。

三位監委指出，去年3月3日，興達電廠電氣組欲進行3541隔離開關測試，誤認斷路器的絕緣氣體已回充，且值班人員明知測試人員沒有副卡，仍同意「以簽名方式暫銷卡」，導致開關投入後，發生閃絡接地故障。

監委指出，依照台電公司規定，「副卡未到，正卡切勿撤除」，並無以簽名方式暫銷卡規定，「以簽名方式暫銷卡」是測試人員以簽名方式暫時撤卡的做法，實為便宜行事。

監察院認定該案是因人為疏失，且事證明確，因此通過糾正台電公司，促其注意、改善；也通過彈劾相關人員，全案移送懲戒法院審理。被彈劾人包括時任興達發電廠變電一課長簡明峯、時任興達發電廠電氣經理吳俊德、時任興達發電廠開關場值班主任李威廷、時任興達發電廠長歐皖麟等4人。