為台灣人情味留台18年 美籍教師每月捐薪助弱勢生

美籍外師闕思嘉（Dr. John Cheska）目前在台中市潭子區常春藤國際學校任教，他投身教育多年，每月也捐出部分薪資幫助弱勢學生。（中央社）

美國教師闕思嘉18年前赴台，喜歡台灣純樸人情味，留台並引進美式教育 ，因出身貧寒家庭，深知貧困學生求學不易，他每月捐出部分薪資幫助弱勢，希望更多學生圓夢。

今年高齡80歲的闕思嘉（Dr. John Cheska）目前在台中市潭子區常春藤 國際學校任教，他說，赴台前曾在中東、日本、埃及等多國教書，每個地方只待3至5年，因為喜歡台灣純樸的人情味，因緣際會到台中，教書至今已18年。

投入教育多年，闕思嘉引進美式教育，他表示，美式教育重視學生獨立思考，鼓勵學生發表意見，課堂上師生在圓桌開放討論，讓課程不是單向教學，而是多元創造與啟發。

滿頭白髮的闕思嘉也分享自身故事，他兒時家庭經濟貧困，父親無力支付他的大學學費，因此他認真念書，領取獎學金，更培養其他領域專長，在美式橄欖球、網球等運動都有表現。

出身貧寒讓闕思嘉更憐惜在求學路上的貧困學生，闕思嘉認為，每個人都應貢獻部分薪資回饋社會，因此，他每月捐出部分薪資，挹注教育、社團等，希望幫助弱勢學生在求學路上不孤寂。

他分享，日前尼泊爾震災，他和學生一起募集物資，寄送到尼泊爾，闕思嘉希望培育的學生都能是教育領袖，未來能貢獻社會。

在台生活多年，闕思嘉感受到台灣人的友善、熱情，也喜歡台灣食物，如鐵板燒、烤肉等；闕思嘉說，喜歡帶著學生戶外教學，也曾前進夜市體驗，雞排、香腸、炸杏鮑菇等台灣美食，他都嘗試過，也相當喜歡。

闕思嘉的太太、小孩目前散居世界各地，他在每年的暑假、聖誕節 會短暫離台，其餘時間都待在台灣，他每天穿梭在校園中，決定「活到老、教到老」，餘生將貢獻給台灣教育。