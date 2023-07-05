我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最大… 紐約梅西國慶煙火燦爛 驚嘆連連

國慶假期 康尼島海灘人潮眾多

為台灣人情味留台18年 美籍教師每月捐薪助弱勢生

中央社／台中5日電
美籍外師闕思嘉（Dr. John Cheska）目前在台中市潭子區常春藤國際學校任教，他投身教育多年，每月也捐出部分薪資幫助弱勢學生。（中央社）
美籍外師闕思嘉（Dr. John Cheska）目前在台中市潭子區常春藤國際學校任教，他投身教育多年，每月也捐出部分薪資幫助弱勢學生。（中央社）

美國教師闕思嘉18年前赴台，喜歡台灣純樸人情味，留台並引進美式教育，因出身貧寒家庭，深知貧困學生求學不易，他每月捐出部分薪資幫助弱勢，希望更多學生圓夢。

今年高齡80歲的闕思嘉（Dr. John Cheska）目前在台中市潭子區常春藤國際學校任教，他說，赴台前曾在中東、日本、埃及等多國教書，每個地方只待3至5年，因為喜歡台灣純樸的人情味，因緣際會到台中，教書至今已18年。

投入教育多年，闕思嘉引進美式教育，他表示，美式教育重視學生獨立思考，鼓勵學生發表意見，課堂上師生在圓桌開放討論，讓課程不是單向教學，而是多元創造與啟發。

滿頭白髮的闕思嘉也分享自身故事，他兒時家庭經濟貧困，父親無力支付他的大學學費，因此他認真念書，領取獎學金，更培養其他領域專長，在美式橄欖球、網球等運動都有表現。

出身貧寒讓闕思嘉更憐惜在求學路上的貧困學生，闕思嘉認為，每個人都應貢獻部分薪資回饋社會，因此，他每月捐出部分薪資，挹注教育、社團等，希望幫助弱勢學生在求學路上不孤寂。

他分享，日前尼泊爾震災，他和學生一起募集物資，寄送到尼泊爾，闕思嘉希望培育的學生都能是教育領袖，未來能貢獻社會。

在台生活多年，闕思嘉感受到台灣人的友善、熱情，也喜歡台灣食物，如鐵板燒、烤肉等；闕思嘉說，喜歡帶著學生戶外教學，也曾前進夜市體驗，雞排、香腸、炸杏鮑菇等台灣美食，他都嘗試過，也相當喜歡。

闕思嘉的太太、小孩目前散居世界各地，他在每年的暑假、聖誕節會短暫離台，其餘時間都待在台灣，他每天穿梭在校園中，決定「活到老、教到老」，餘生將貢獻給台灣教育。

應屆畢業生吳姓學生，2年前返國求學，今年錄取美國德州的大學，她表示，闕思嘉在課堂上除教學外，也分享了生活、社會許多事物，他以身教代替言教，讓她收穫良多。

美籍外師闕思嘉（Dr. John Cheska）（左2）目前在台中市潭子區常春藤...
美籍外師闕思嘉（Dr. John Cheska）（左2）目前在台中市潭子區常春藤國際學校任教，他引進美式教育，課堂上師生採圓桌討論，著重多元創造、啟發。（中央社）

教育 常春藤 聖誕節

上一則

美關切役期縮短 侯友宜澄清：未反對1年兵役

延伸閱讀

荷蘭課堂明年起禁用3C 三種情況才通融

荷蘭課堂明年起禁用3C 三種情況才通融
手機讓學生分心 荷蘭學校明年起禁學生課堂上用電子產品

手機讓學生分心 荷蘭學校明年起禁學生課堂上用電子產品
高雄男師問學生「破處沒、1天打幾發」 遭認定性騷擾

高雄男師問學生「破處沒、1天打幾發」 遭認定性騷擾
常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇

常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇

熱門新聞

警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

2023-06-29 02:26
新北市一名年輕家長在臉書PO出打女兒的影片、照片，畫面中讀國小的女孩跪在地上，父親用藤條不斷抽打女孩小腿，打得渾身傷，讓人看了不忍。翻攝自中華民國護兒御守團協會

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

2023-07-02 11:12
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
美國智庫蘭德公司26日發布一項題為「台灣能否抵禦中國大規模軍事進攻」的報告，內容直指，台海若爆發衝突，台灣很容易在90天內被中國擊敗。圖為先前國軍漢光演習執行「聯合反登陸作戰」操演。（聯合報資料照）

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

2023-06-30 10:30
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

2023-06-27 20:15
逛夜市人潮。示意圖／報系資料照

台灣街頭越來越多大陸小吃？他逛夜市傻眼：啥是冰粉

2023-07-03 14:02

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元
「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議

「我無法呼吸」洛縣警員抱摔、跪壓非裔女惹議