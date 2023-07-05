游錫堃率團 宜蘭直航與那國島促進觀光

立法院長游錫堃（右）與日本眾議院議員古屋圭司（左）踏上台灣土地，兩人去年曾在此地一同眺望與那國島。（記者陳敬丰／攝影）

立法院長游錫堃推動宜蘭蘇澳和與那國島直航，昨天和縣長林姿妙等人從蘇澳港啟航，日本 眾議院議員古屋圭司等人陪同返台。古屋表示，台日必須加強合作，讓動作頻繁的中共 不敢越雷池一步，美國、澳洲等國都應合作牽制。游錫堃說，啟航有觀光 踩線、直航破冰與國會外交三個意義，只要台灣人民防衛意識夠強，面對中共政權沒必要太過悲觀。

游錫堃以立法院長、立法院台日交流聯誼會長身分與會，日方也有眾議院議員、日華懇會長古屋圭司、日方代表在與那國迎接。游錫堃登船前激動表示，這次航行就像小學生遠足「非常興奮」，日本極西之地與那國島和蘇澳最近距離只有111公里，國民政府遷台後，戒嚴時期海禁中斷往來，他與許多人都覺得可嘗試恢復。

游錫堃說，上船者90多人中，有40多人是觀光業者，希望促成蘇澳和與那國町的觀光。日本每年來台遊客兩百多萬人，只要百分之一的人希望到與那國島觀光，石垣、與那國島、蘇澳就有機會成為一條觀光路線，尤其與那國島旅宿業不發達，日本遊客若選擇在宜蘭住宿，對觀光幫助極大。

同行的蘇澳鎮長李明哲說，直航促進了解、推動觀光，希望航線常態化，六、七年前，東聯航運的「麗娜輪」就嘗試蘇澳到日本石垣市直航，由於班次不多且搭乘人數較少，評估後經濟價值不足，不到一年就停航；日方一直推動恢復與蘇澳的直航，去年也來蘇澳討論過可行性，希望發展小型快輪為主的跳島旅行。

古屋回憶，去年10月雙十節前夕，率領20多位國會議員來台，在游錫堃安排下到蘇澳眺望與那國島，陰天仍隱約可見。游當時說希望近期內能到與那國島眺望台灣，沒想到短短八個月就實現。他提到，已過世的日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事、日本有事」，台海是現在世界焦點，台日必須加強合作。