新聞評論／三個和尚沒水喝：不在乎的打詐國家隊

國民黨立院黨團日前舉行「打詐國家隊！踢皮球國家隊！」記者會，立委賴士葆（左起）、黨團總召曾銘宗、黨團書記長謝衣鳯、立委洪孟楷出席。(本報資料照片)

台灣詐騙集團 橫行，政府雖成立跨部會「打詐國家隊」，但花拳繡腿無濟於事。在一場打詐研討會上，多名檢察官 直接點名金管會、NCC和數位部，是打詐國家隊淪為國家級詐騙的「3大戰犯」。民眾黨立委陳琬惠近日更踢爆，行政院新近投入13億元(台幣，下同，約4182萬美元)執行《打詐行動綱領1.5版》，僅不到1成經費用於增補人力，花在「場地整修」和「防詐宣導」的費用則高達8成，其實是在胡亂撒錢。

所謂「國家隊」，正是蔡政府近年最流行的虛榮施政誇大法，以為貼上「國家隊」標章，就是品質與效率的表徵。然而，疫情期間成立的「口罩國家隊」，許多廠商未等到疫後即出現鉅大虧損，甚至面臨倒閉，政府也絕口不再提這支國家隊。「打詐國家隊」則又不同，它是由法務部、內政部、金管會、NCC、數位部等部會相關人員組成；因為所涉部會眾多，事權分散，彼此推諉，始終無法有效打擊或壓制詐騙集團的氣焰。

前閣揆蘇貞昌去年7月成立「打詐國家隊」，同時提出了《新世代打擊詐欺策略行動綱領》，宣稱是經過1年又7個月的策劃而成。諷刺的是，打擊詐騙需要的是及時有效的行動，而行政院漫長的19個月策劃不僅龜速，也形同給了詐騙集團壯大的空間和時間。當時蘇內閣挹注14億元經費，擴增人力及設備打詐，宣稱迅即查扣了上億贓款。問題是，去年台灣民眾遭詐騙被害金額高達60億元，政府查扣金額和民眾受害金額完全不成比例。如此，打詐國家隊的顏面何在？

可笑的是，新閣揆陳建仁今年5月「蘇規陳隨」宣布《打詐綱領》進化為「1.5版」，並煞有介事地掛牌成立「打詐辦公室」。表面上動作似乎很多，但除了再增13億元經費及若干人員外，內容幾乎換湯不換藥，指揮效能也未提升，才因此激起基層檢察官的集體憤怒。

基層檢察官火大的是，這麼多部會參與打詐，但許多該做的事卻沒有人肯做。詐騙集團之所以能為所欲為，主要癥結有三：首先，是銀行的「假帳戶」太多，金管會卻放任不管。其次，境外電信門號橫行，詐騙集團輕易藉由遠端控制逃避監控，主管數位通訊的ＮＣＣ卻兩手一攤聲稱無法可管。第三，詐騙集團多利用第3方支付或虛擬貨幣 詐財，但目前政府對第3方支付並無資本額或開業設限，應負責數位監管的數位部長唐鳳卻稱該部「只負責發展，不負責監管」，無意作為。正因如此，金管會、NCC和數位部才會被指為打詐國家隊淪為國家級詐騙的「3大戰犯」。

打詐國家隊被指為「國家級詐騙」，是多麼嚴重的指控，不僅抨擊政府打詐無能，更將官員的虛應故事視為對人民的敷衍與欺騙。金管會、NCC和數位部煞有介事地在那裡發號施令，煞有介事地處理公務，但面對人民亟需政府協助解決的事，各部門卻別過頭去，假裝與自己無關。俗話說「一個和尚挑水喝，兩個和尚抬水喝，三個和尚沒水喝」，國家隊打詐不力，正是「三個和尚沒水喝」的寫照。官員如果不在乎自己的任務，設再多單位、花再多錢都沒有用。(轉載自聯合報社論)