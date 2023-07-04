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鍾文音小說「別送」寫五蘊皆苦 獲聯合報文學大獎

記者陳宛茜／台北4日電
小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲第10屆聯合報文學大獎，成為繼詩人陳育虹之後，第2位奪得此獎的女作家。(圖：鍾文音提供)
小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲第10屆聯合報文學大獎，成為繼詩人陳育虹之後，第2位奪得此獎的女作家。(圖：鍾文音提供)

第10屆聯合報文學大獎出爐。小說家鍾文音以長篇小說「別送」獲獎，成為繼詩人陳育虹之後，第2位奪得此獎的女作家。「別送」描述1名單身中年女子照顧臥病母親，最後帶著母親骨灰來到西藏潛修佛法，超度母親也超度自己。小說主題扣緊長照議題、融入佛學，卻又與鍾文音擅長的情慾和浪遊書寫環環相扣。評審王德威說，「別送」寫五蘊皆苦、孤獨的身路與心路歷程，結構可與諾貝爾文學獎得主高行健的「靈山」對照。

聯合報文學大獎僅設1名，獨享獎金台幣101萬(約3萬2472美元)，是台灣常態型文學獎中獎金最高者。今年邀王德威、向陽、張小虹、陳義芝、楊澤、劉亮雅、駱以軍等7位學者、作家擔任評審，各推薦1名作家進入決選。

其中駱以軍、向陽推薦鍾文音，王德威推薦夏曼．藍波安，張小虹推薦唐諾，陳義芝推薦席慕蓉，楊澤推薦周芬伶，劉亮雅推薦賴香吟。鍾文音在第1輪便得到最高票5票，和夏曼．藍波安、周芬伶一起進入第2輪投票。在此輪鍾文音再度拿到最高票16票，打敗夏曼．藍波安的14票摘下大獎。

鍾文音是5年級作家中創作能量最充沛者。她專職寫作近30年，從1998年首部作品「女島紀行」，到即將出版的長篇小說「木淚記」，出書頻率最長不超過兩年，未曾間斷。

鍾文音看似閒散浪蕩、永遠在旅途中，卻是中生代作家中最具毅力的創作者。她在2006年到2011年陸續出版「台灣島嶼三部曲」：「豔歌行」、「短歌行」、「傷歌行」，以逾百萬字篇幅書寫台灣女性與歷史交錯的情感與命運。隨後端出「想你到大海」、「別送」、「命中注定誰是你」、「木淚記」，部部都是數10萬字的磅礡長篇。

病榻邊服侍母親7年，鍾文音也未停筆。她形容自己以「以零碎時光換得每個書寫的片段」，完成「母病三部曲」—散文「捨不得不見妳」、小說「別送」與札記「訣離記」。

而「別送」是鍾文音寫作生涯的關鍵岔口。一如書中主角，她在外浪遊10多年，猝不及防地負起長照母親重責。這對母女表面疏離，但當各自經歷漂泊與孤獨，在母親生命的最後階段，擁有一段相依為命、相濡以沫的奇妙時光。

透過母親完成「生老病死」的功課之後，鍾文音發現身邊的世界「突然靜了下來」。她曾以為自己無法停止移動，但當走過死亡的幽谷，她驚覺「世界已不需要奔赴」。「旅行的世界已無空白讓我挖掘，但經典的千山萬水就在眼前。」她形容此刻的自己就像玄奘，跋涉10多年後回到藏經院，孤身一人面對滿室經典，閱讀為她指引另一個遠方，而文學之路也將重新開啟。

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