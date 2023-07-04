防境外勢力介入大選 祭千萬檢舉獎金 藍委：誘導抹紅

國民黨立委李德維認為，高價獎金目的是鼓勵民眾檢舉，但恐怕會造成更多莫須有、不必要的檢舉。(本報資料照片)

檢察總長邢泰釗日前指，2024總統及立委大選，表示為防制選舉賭盤及境外勢力藉財物介入選舉，將祭出高額檢舉獎金，檢舉選舉賭盤最高獎金500萬元（台幣，下同，約16萬美元），檢舉境外勢力介入更高達1000萬元以上獎金。由於「境外勢力」的認定，是依據「國家安全法」境外敵對勢力、「反滲透法」滲透來源為主，是否造成往來兩岸的台商、民間團體在各項選舉期間有誤觸法網 之風險，受到各界關注。國民黨 立委直言，政府出此下策，反而會誘導民眾「抹紅」。

本報系聯合報報導，為了防範境外敵對勢力、網路選舉賭盤介入2024年台灣大選，法務部修訂《鼓勵檢舉妨害選舉案件要點》，明文增列檢舉境外勢力、賭盤介入選舉「破案獎金」，其中選舉賭盤檢舉獎金最高為500萬元，至於境外勢力檢舉獎金更高達千萬「天價」，創下行政機關核發檢舉獎金最高「價碼」紀錄。

台北中國時報報導，國民黨立委李德維認為，民進黨 做任何事彷彿只會用錢當誘因，高價獎金目的是鼓勵民眾檢舉，但恐怕會造成更多莫須有、不必要的檢舉。

李德維表示，政府提高獎金，想營造境外勢力對台灣選舉影響很重的形象，這部分有相當大的問題，反而會誘導民眾去抹黑、抹紅「看到一個影就開槍」，隨便檢舉之下，會引發非常多爭議與紛亂，反而影響選舉公平性。

據報導，民進黨立委劉世芳強調，即便檢舉獎金提高，也不代表一定拿得到，就像一般選罷法檢舉獎金也非常高，但不是每件都能獲得最高金額。

她說，若檢舉人未拿出事實證據佐證，仍會採無罪推定原則，而非每件都能拿到獎金，而檢舉獎金增加是希望讓民眾提高警覺，別讓境外勢力滲透，說是抹紅就有點多慮。