新聞評論／景氣糟透 蔡政府還有閒情政策買票

副總統賴清德6月宣布，教育部將補助私立大專學生每人2萬5000元台幣。(記者曾學仁／攝影)

為了幫賴清德 的總統大選造勢，行政院各部會最近閘門全開，各種補貼救急措施悉數出籠。教育部 祭出對私立大專院校學費補貼，每人3.5萬元（台幣，下同，約1125美元），高中職學費全免；內政部祭出房貸補貼，每戶3萬元；勞動部不惜動用「勞動保險基金」，讓無薪假的勞工每月可領取9700元補貼，期限從半年延長為1年。國防部和教育部還推出就學服役「3加1」方案，補助提供彈性修課計畫的大學，每人6萬到12萬元。

上述各項補貼計畫，林林總總加起來，1年要花掉國家近1000億的經費。行政院長陳建仁在拍板學費補貼方案時大剌剌地說，去年政府有近5000億的超徵稅款，所以有能力這麼做。陳建仁顯然忘了，在他接任閣揆前，蔡政府已經把去年這4500億元的超徵稅款做好分配規畫。其中，700億分配給地方政府，1000億用於補貼勞健保 和台電虧損，1000億用於「加強韌性經濟」，剩餘的1800億元則向每個國民發放6000元現金。如此加減起來，行政院最近撒出的1000億元補貼，莫非是大幅挪用了「加強韌性經濟」的1000億元？

政府財政除須遵守「量入為出」原則，也必須接受內部的審計及國會的監督；否則，即談不上「遵守財政紀律」。如果陳建仁把「加強韌性經濟」的千億經費，都拿來發放各式各樣的補貼，雖照顧了一些弱勢群體，卻與「發展經濟」及「強化韌性」的目標背道而馳。尤其，民進黨為了選舉買票的自私目標，推出了許多救急性的短期措施，但每一項都可能淪為無法消化或戒掉的長期政策，未來勢必成為國家嚴重的財務病兆。「寅吃卯糧」的結果，甚至可能危及下一代的未來，成為他們不可承受的負擔。為了一次選舉，付出這麼大的代價，明智嗎？

先問一個最直接的問題：去年政府有4000多億元的超額稅收，今年還會有同樣的榮景嗎？如果沒有，那麼今年陳建仁揮霍的這些補貼政策，明年要如何延續下去？要去哪裡挖東牆、補西牆？而今年受惠的人，一旦明年斷炊了，他們的處境不會變得更糟、更難因應經濟的困頓嗎？

其實不必等今年過完，僅從上半年各種景氣指標的墜落觀察，今年經濟不可能好，甚至可能很糟，已可預期。讓我們用一些數字來提醒陳建仁：財政部的統計，今年5月台灣的出口年減14％，這已是連續第9個月負成長。經濟部的統計，5月工業生產指數年減15．7％，是「連12黑」，亦即已持續1年惡化。國發會的景氣對策信號，5月繼續亮出「藍燈」，這已是連續第7顆藍燈，顯示經濟動力不足。看到這些數字，陳建仁仍覺得今年稅收有可能大幅超徵嗎？

主計總處原預估今年經濟成長率可達2.75％，到5月已下修為2.04％，是8年來的最低。然而，最近中央銀行更將經濟成長率下修為1.7％，直接戳破了經濟「保2」的迷思。我們要提醒的是：當台灣經濟發展碰上結構性轉型的瓶頸，景氣日漸惡化，而政府卻一味揮霍，將原本應用來振興經濟的本錢拿來胡亂撒幣補貼，只為貪圖執政黨一時的選舉利益。這樣短視近利的執政者，還能讓人民再相信它一回嗎？

政府照顧弱勢是天經地義，問題是，經費來源要「取之有道」，不可挪東用西，以欺罔的手段遂行自私的目的。尤其，台灣經濟正處於低迷，許多結構性問題亟待解決，行政院卻將「加強韌性經濟」的經費拿去任意補貼。試問，被犧牲的經濟的韌性，誰來承擔？