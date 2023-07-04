打詐經費13億元 10億修場地 立委：亂撒錢

行政院預計投入13億台幣打詐，昨遭民眾黨立委陳琬惠批評預算亂撒一通。圖為今年5月行政院打詐辦公室揭牌。(圖：行政院提供)

行政院5月通過「新世代打擊詐欺 策略行動綱領1.5版」，預計投入13億元（台幣，下同，約4200萬美元）經費，民眾黨立委陳琬惠昨天說，政府沒有正視基層人力荒，花一堆錢在宣傳與整修設備場地，預算 亂撒一通，完全是慷納稅人之慨。

陳琬惠昨天舉行記者會指出，根據警政署的統計，近年詐欺案件數持續成長，2022年達到2萬9509件，而全台地檢署新收電信詐欺案件數，更是連年翻倍成長，2022年達到16萬0799件，比起2019年多了4.6倍，台灣彷彿淪為詐騙 之島。

陳琬惠說，面對海量的詐騙案，多個部會統統高喊缺人，然而根據警政署報告，2023年各警察機關偵查佐缺額292人，缺額率6.44%；法務部報告也顯示，2023年檢察官缺額132人，缺額率8.61%。

陳琬惠表示，當海量詐騙案壓垮第一線檢警時，13億元的預算放在「增補人力」上卻少得可憐，其中只有1億1000多萬元用於增補臨時人力；而「設備場地整修」、「防詐宣導」卻分別高達9億9000萬元、6500萬元，等於7成多的預算都用在設備場地整修。

她批評，如此分配納稅人的13億元預算，完全是慷納稅人之慨，政府沒有正視基層人力荒，花一堆錢在宣傳與整修設備場地，法務部的國際參訪費用就有近百萬元，行政司法業務聯繫會議費用也有180萬元。

陳琬惠要求，行政院長陳建仁應該出面說明，預算分配的專業考量是什麼，絕對不能只是要展現打詐決心就亂撒一通。

行政院打擊詐欺辦公室昨晚表示，相關指控不確實且有誤導之虞。打詐辦表示，有關「設備、場地整修」的預算編列部分，所謂「工欲善其事，必先利其器」，法務部與內政部警政署兩部會合計共編列約6億4000萬元，均屬合理且必要之經費需求。

打詐辦指出，因執法人員的打詐技能需不斷翻新提升、與時俱進，必須輔以科技辦案工具與設備，故法務部編列設備採購與虛擬資產扣押物系統建置等項目；在警政署部分，亦建置專案指揮暨資料研析協作平台、5G行動通訊偵蒐系統，並擴充境外行動門號漫遊台灣網路連線查詢系統、添購手機蒐證軟體與購置電腦鑑識工作站，期能透過相關科技偵察設備的購置，提升打擊詐欺犯罪工作效能，保護民眾財產安全。

在人力經費部分，法務部提出進用檢察官助理100人之需求，以強化偵查輔助人力，使檢察官得集中能量偵辦重大案件及向上溯源；加以現今詐騙手法已跳脫以往模式，為使查緝人員能掌握最新詐欺犯罪態樣，台灣高檢署結合現有反毒區域聯防辦公室機制，挹注打詐資源，強力支援各地檢署與司法警察發動全國查緝專案，相關費用共約1億5000萬元。