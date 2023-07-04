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冷眼集／打詐只會花錢 被酸愈打愈詐

記者 林銘翰
民進黨立委陳歐珀（圖）捲入詐騙集團風暴。(中央社)
民進黨立委陳歐珀（圖）捲入詐騙集團風暴。(中央社)

台灣近年來詐騙問題猖獗，行政院近日通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，民眾黨立委陳琬惠昨天質疑預算亂花。民進黨在去年九合一大選慘敗，外界普遍將敗因歸咎於黑金掛鉤等問題，民進黨立委陳歐珀等人又捲入詐騙集團風暴，如今只會「花錢打詐」，難怪被嘲諷是「愈打愈詐」。

攤開民進黨7年執政紀錄，不難發現為數眾多的專案辦公室，去年成立跨部會的「打詐國家隊」及今年5月底揭牌打詐辦公室也是其中之一。

行政院長陳建仁今年主持行政院治安會報會議時，要求重新盤點打詐國家隊策略、人力、物力及經費。然而，台灣在前些日子接連爆發個資外洩事件，造成不少民眾人財兩失，政府時至今日未能帶頭強制業者，做好保護消費者個資的措施，如今窮於應付層出的詐騙事件，無疑是再度打擊人民對政府打詐的信心。

政府宣示要打擊詐騙，固然是好事一件，不過如果只是單靠專案辦公室、行動綱領等作法，或者認為編列預算就算是打詐，再加上部分民代跟詐騙集團的關係解釋不清，對於政府的信任度，無疑是雪上加霜。更何況，其中絕大多數的打詐預算竟都用來場地整修，簡直荒謬。

民進黨自家立委鍾佳濱也說，打詐綱領是政府、行政部門訂定出來，作為自己要進行、完成目標的方法，「打詐綱領強調的是目標跟方法」，不只需要有預算、有人手，同時還需要有權力跟制度規則上的修正。最怕「大撒幣」慣了的民進黨政府，真以為編列龐大預算就算打詐，或是根本拿了錢亂撒一通，這樣跟詐騙集團有何兩樣？

詐騙集團 預算 民進黨

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