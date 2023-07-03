台新生兒死亡率創15年新高 醫界促設專責單位

新生兒危機 數據顯示，台灣新生兒、嬰兒死亡率均創下十年來新高，引發醫界關注，希望政府正視此重要議題，成立專責單位，提出解決對策。（本報資料照片）

今年前五月台灣新生兒出生數比去年同期減少千餘名，全年恐再創新低，在少子化趨勢持續惡化同時，去年台灣嬰兒死亡率千分之4.4，創近14年新高，新生兒死亡率千分之2.8，為近15年最高。

醫界呼籲，政府應該要盡速成立專責單位，並且建立新生兒死亡資料庫與死因回溯分析，以降低新生兒死亡率。

台灣新生兒科醫學 會、中華民國 兒童健康聯盟與長庚醫療財團法人昨天舉辦「降低台灣新生兒死亡率研討會」，會中公布台灣新生兒三大死因，分別為「遺傳、基因或染色體突變」、「早產」和「意外事故」，意外事故中又與新生兒趴睡有關。

專家提醒，晚婚、高齡生育、人工生殖、早產均會增加新生兒死亡風險。新生兒醫學會理事長林鴻志表示，在大部分國家，新生兒死亡原因跟周產期呼吸道疾病相關，但在台灣則與早產息息相關，連醫學中心也是如此，日韓早產寶寶占比約6%，歐美等國為9%，但台灣早產兒占比卻高達一成多。

林鴻志指出，台灣社會晚婚已成趨勢，高齡產婦比率逐年攀升，不少人接受不孕症治療，經由試管嬰兒療程，而成功受孕，如為雙胞胎，約有五成機率早產；至於高齡生育，也較容易導致早產，預估兩三年內還是無法降低早產占比。

新生兒死亡率指每千名活產嬰兒於28天內死亡數，而嬰兒死亡率為每千名活產兒在一歲前死亡數。台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑表示，根據衛福部統計，去年台灣嬰兒死亡率為千分之4.4，新生兒死亡率為千分之2.8，兩者均連三年上升，不僅高於日、韓，與經濟合作暨發展組織國家（OECD）相較，也屬後段班。

進一步分析不同天數嬰兒死亡率，結果顯示，出生不到一天的死亡占比達三分之一，死亡率一路上升至千分之1.07，前三名死因依序為源於周產期的呼吸性疾患、與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患、先天性畸形或染色體異常。

對於新生兒過世，其中有高達三分之一在出生後一天內死亡，衛福部長、也是婦產科醫師的薛瑞元在出席上述會議致詞時表示，這包括部分新生兒先天性異常，導致第二孕期（第四至六月）人工流產，或是許多縣市補助活產胎兒，而引產孩子可能會哭一聲，接著死亡，但為申請補助，先寫活產再寫死亡，可能造成統計偏差，必須進一步分析研究真正於出生後一天內死亡個案的死因。

兒童健康聯盟理事長林志嘉表示，去年僅13萬多名新生兒，「真的嚇人」，而死亡率又高於日、韓，問題如此嚴重，卻無人負責，至今仍找不到主責單位。他曾向行政院長陳建仁建議成立專責單位，陳建仁也同意，並交由衛福部評估，但衛福部回函卻是「暫不考慮」。

林志嘉說，「政府怎麼可以回這種文」，這是不對的，理應回覆「慎重決定成立專責單位，但怎麼成立要好好討論」。衛福部發函時，薛瑞元當時人在瑞士，相信他有心做事情，但新生兒死亡率偏高，究竟誰該負責？如果整個政府體系沒人要負責，這是說不過去的。