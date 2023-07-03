大學教師Uber化 5校兼課自嘲「巡台育史」

大學教職「僧多粥少」，再加上台灣的博士的確變多，教職缺卻已飽和，要等有教授退休才能補空缺。示意圖。(本報資料照片)

近幾年大學教師結構「Uber化」，許多人兼任多校教職，甚至有教師同時在五校兼課，自嘲是「巡台育史」。國科會人社中心統計，單位內有20名博士後研究員，今年大約五人取得大學正式教職，更有人面試 30次仍落空；即使戰後嬰兒潮世代的大學教授將在這幾年退休 ，十年內將釋出不少專任教師位子，高教職場依舊競爭。

自嘲是「巡台育史」的大學兼任教師吳東晟，目前在五校兼課。他曾當過專案教師兩年，之後就一直到處兼課至今；他表示，畢業就能當專任教師的人不多，當到專案師或者博士後研究員就很不錯了，滿多人一輩子當不了專任助理教授；且沒有全職工作就必須兼更多的課，時間被壓縮，加上兼課師與專任、專案教師能使用的資源差很多，最終演變成被生活重擔壓著走。

一名去年自台灣大學畢業、不具名的的社科博士，目前在國科會人文社會研究中心做博士後研究。他說單位內有20名人社領域博士後研究員，是從約200名博士中挑選出來，已是「前段班」，但能取得大學正式教職的人相對稀少。他的博士班同學中，還沒有人獲正式教職，有兩個人是大學專案教師，一人做博士後研究。

該博士表示，雖然找工作不難，但不易找到正式大學教師缺額，有同事甚至面試30次仍失敗；國科會人社中心統計，單位內有20名博士後研究員，今年大約五人取得大學正式教職。

國立東華大學族群關係與文化學系教授葉秀燕說，大學教職「僧多粥少」，加上台灣的博士的確變多，教職缺卻已飽和，得等教授退休才能補空缺。

但她觀察到，這幾年社會學、人類學、英美學系等人文科系其實都有「退休潮」，需要正式教職的人太多，高教求職市場仍然很競爭。