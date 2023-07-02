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平均地權條例上路 建商看房價 沒下修空間

記者游智文／台北2日電
房市示意圖。 （本報資料照片）
房市示意圖。 （本報資料照片）

平均地權條例修正案昨（1）日上路，預售屋禁轉售；上市大咖建商近來陸續舉行股東會，對平均地權條例上路，多數認為對房市是利空出盡，買氣將回穩，部分認為交易量仍會萎縮。但對預售屋房價，業者異口同聲認為沒有下修空間。

愛山林董事長祝文宇表示，平均地權條例不是很內行的規範，以旗下建案新竹帝寶來說，「想想看，以後買的人都不准轉賣，等於要買的，都得跟我買，在那地區，我就沒對手了，等於是在幫我忙」。

對於未來房價，他表示，建築業成本不斷增加，羊毛出在羊身上，房價自然一路往上走；供過於求地方會先僵著，不得已的才會降價賣，至於供給不足地方，房價還是會上漲，首購應該趕快買房子，不然只會更買不起。

潤泰創新董事長簡滄圳表示，市場有不少人期待房價下修，但平均地權條例上路，下半年就是夢醒時分，消費者會看不到期待的下跌，看清楚市場真實情況。

對購屋人來說，現在是很好買點。本來地價、工料上漲，應該反映的房價，因為央行升息、 平均地權條例修正案受到壓制，但一旦消費者發現房價下不來，就可能會改變。

長虹建設董事長李文造表示，之前高單高總價不好，低單低總價還不錯，因為買了還可轉售，但平均地權條例上路後，禁止預售轉售，投資客將百分之百從市場絕跡，低單低總價也會受到影響。

不過，由於營建成本還在漲，未來還有ESG等建築法規將增加成本，即便銷售率不好，房價要跌很難。

鄉林建設董事長賴正鎰表示，平均地權條例上路，房市利空出盡，下半年進入選舉熱季，中央及各縣市政府必會端出更多建設利多，預估下半年的房市交易量應可緩慢回春，買房人氣回籠。

華固建設董事長鍾榮昌表示，央行金融管制、平均地權條例上路，投資客消失，需求下降，但房價由供需決定，假如供給下降比需求更快更多，房價就不一定會跌。

他表示，過去一年在俄烏戰爭、高通膨、央行升息、政策打炒房及兩岸關係緊張下，買氣急滑，但現在建商都學聰明了，都知道順勢而為，加上過去幾年建商都有不錯獲利，營造成本居高不下，房價很難下跌。

達麗建設董事長謝志長表示，平均地權條例修法已有很長一段時間，很多消費者因為這個法案延後購屋時間。如今上路，消費者有一個方向決定要買或不買，還有進場時間點，對市場而言是利空出盡。

房價 央行 投資

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