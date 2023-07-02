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健保部分負擔新制上路 醫院看診變貴 民眾怨沒宣導

台灣新聞組／台北2日電
健保部分負擔第一階段新制7月1日上路，區域醫院、醫學中心的門診一般藥費和慢箋第一次調劑費及急診部分負擔調漲，而多數患者對新制一無所知。(記者林俊良／攝影)
健保部分負擔第一階段新制7月1日上路，區域醫院、醫學中心的門診一般藥費和慢箋第一次調劑費及急診部分負擔調漲，而多數患者對新制一無所知。(記者林俊良／攝影)

健保部分負擔第一階段新制昨上路，區域醫院及醫學中心急診、門診藥費、慢箋第一次調劑費的部分負擔，統統調高，不少民眾昨天就醫時才發現新制上路，批評政府沒宣傳、藥費貴到吃不消；健保署署長石崇良表示，將加強宣傳，部分負擔第二階段，將於第一階段上路半年後檢討，強調第二階段不會在今年上路。

區域醫院、醫學中心的門診一般藥費和慢箋第一次調劑費部分負擔，從原本的最高200元（台幣，下同，約6.5美元），調漲到最高300元；區域醫院急診部分負擔，從原本的最高300元，調升至最高400元、醫學中心急診部分負擔，檢傷分類一到二級，從原本最高450元，一口氣調升到750元。

70多歲的黃姓失智症患者，昨於三總就醫，失智藥物雖都有納入健保給付，但健保用藥資格需每年重新鑑定，過去固定回診的藥物費用約520元，昨天一口氣漲到970元，多了將近450元。她說，昨天看診時還請醫師減藥，結果藥費比過去貴，詢問櫃台才得知有新制上路，面對突然漲價的藥費也只能認了，不可能因此不回診。

石崇良昨赴台北市立聯合醫院、台北馬偕視察新制上路首日狀況，一名婦人拿著要價410元的藥單詢問石「怎麼變這麼貴」，經解釋才知道是新制上路，慢箋第一次調劑費被收取120元，才讓價格與過去不同。

台北長庚醫院副院長羅良明說，假日醫院門診數遠低於平日門診數，患者人潮不多，周一才是部分負擔上路的壓力測試，政府在部分負擔的政策宣傳力道弱，院方為因應新制，已加強人力協助解釋新制。

部分負擔新制上路，民眾荷包有感，而政策推行的目的是為落實分級醫療，避免小病往大醫院跑。昨於台北長庚醫院的民眾說，即使藥費調升，看診還是會選擇到大醫院較為安心。台大醫院院長吳明賢曾說，提高部分負擔能減少部分醫療浪費，但卻藏醫療不平等隱憂。

部分負擔新制第一階段上路預計影響近845萬人，第二階段為調升檢驗檢查的部分負擔費用，如X光、核磁照影等檢查，依健保署推估，影響層面將擴及至近千萬人。

「部分負擔推手」健保署前署長李伯璋說，部分負擔可幫助減少醫療不必要的支出，幫助醫界可以獲得更好的待遇，第一階段若順利運行，第二階段應盡速上路。

衛福部推估明年健保總額的成長率高推估為5%，總額最高將達8750億元，逼近9000億，總額最快9月拍板。健保費率目前為5.17%，已兩年未調漲，衛福部長薛瑞元表示，經計算，年底安全準備金不會小於1個月，明年費率不會調漲。

健保 醫學 失智

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