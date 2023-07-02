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前外交官徐佩勇性騷案未了 再被控職場霸凌

記者高凌雲／台北2日電
台灣前駐菲代表徐佩勇。(本報資料照片)
台灣前駐菲代表徐佩勇。(本報資料照片)

前駐菲代表徐佩勇因疑似涉及性騷擾代表處女職員，遭外交部調職，限期回到台北，現在又被過去駐南非代表處館員指控職場霸凌，迫使駐外人員尋求駐在國政治庇護。對此，外交部表示，接獲檢舉信時，均依程序審慎查察，秉持毋枉毋縱原則辦理，當事人經過溝通後，沒有真正尋求政治庇護。

徐佩勇擔任駐菲律賓代表引發性騷擾爭議前，曾任駐南非代表，管理風格嚴厲。根據檢控函，2011年聯合國氣候變化大會在南非舉行，駐南非代表處是台灣代表團的行政協辦單位，呂欽揚承辦，未料這個案子逼得呂想輕生，找上當地僑胞尋求政治庇護管道。

當時台灣代表團沒有結清旅費就回到台灣，駐南非代表處墊付給飯店的費用扣款3萬7000美元。據了解，徐佩勇當時大發雷霆，言談之間，讓呂欽揚非常難堪，打算申請改調他館，又引發徐不滿，不准赴任，要撤銷外交部派令。

徐佩勇原本希望親自說明被人指控的諸多爭議，外交部希望仍透過發言人說明。外交部發言人劉永健表示，外交部對於檢舉事件均審慎查處。外交部在事發當時，已組成專案調查小組實際赴駐處調查，呂是在與館長和同事討論工作時，有不同意見，一時心急提出政治庇護的想法，相關爭議經駐處協調後，2012年2月中旬已解決，呂沒提出或進行尋求政治庇護的情況。

劉永健表示，外交部依據外交部駐外人員輪調作業要點規定，視館處業務情形、人員意願及工作績效辦理人員調動作業。

庇護 南非 性騷擾

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