3大生活圈TPASS上路 不知要走專用通道、越區遭扣款

北中南三大生活圈TPASS通勤月票1日上路，另有10縣市社福卡開放搭乘台鐵，截至傍晚5時止，已有逾1.4萬人次持月票搭乘台鐵。(記者劉學聖／攝影)

北中南3大生活圈TPASS公共運輸通勤月票昨上路，另有10縣市社福卡開放搭乘台鐵 ，由於需走專用通道，發生多名長者走錯通道、民眾越區搭乘遭扣款等狀況。明天上班日，台鐵預估搭乘人數會是昨天的5倍，客運業者也因應人潮增班，但受限人力吃緊，增幅不大，將成月票上路的考驗。

根據交通部公路總局統計，截至6月底止，已有約18萬人次加值設定通勤月票方案，其中基北北桃生活圈約7.1萬人次、中彰投苗約1.8萬人次、南高屏9萬人次。

持月票、社福卡搭乘台鐵得走專用通道進出，但台鐵鶯歌站等地發生多名年長者不清楚要走專用通道，一刷卡就發出「逼逼逼」聲響，讓他們不知所措；另有民眾持悠遊卡卻未設定月票，一走專用通道也「逼逼逼」響不停，經工作人員解釋，才去加值。

台鐵統計，昨截至傍晚約1.4萬人次使用月票。台鐵運務處副處長陳榮彬表示，首日狀況多是持月票不知道要走專用通道，另有持中彰投苗方案民眾搭乘至新竹湖口，超出使用範圍被扣款。明天上班日人潮會是假日5倍以上，將加派人力引導。

新北交通局長鍾鳴時表示，如未走台鐵專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，年長者走習慣一般通道，突然要他們改走專用通道，就會卡住，昨早人少還可以解決，但若遇到平日通勤可能會塞住，也有請台鐵多協助。

北捷啟用首日，使用運量9萬餘次。台北市交通局指出，預估明天第一個上班日將出現4萬以上人購買月票，建議大家利用周末先買票，避開人潮。

不過交通部推動通勤月票鼓勵民眾使用公共運輸，但客運業駕駛人力吃緊、難增班，恐再迎另一考驗。統聯客運表示，統聯國道短途路線尖峰時段已客滿，平均每小時約3至4班，雖預期搭乘人次可能增加，但受限於駕駛人力吃緊，增班幅度不大。

首都客運總經理李建文也說，國道客運短途路線因不能有站位限制，載客量已飽和，受缺工影響，加上國道客運票價十多年沒調整，載愈多賠愈多，即便乘客增加，業者也沒有能力增班，會視搭乘情況機動調整班次。