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警出勤回來全身濕皮鞋也報廢 同事一問才知他跳海救人

記者張議晨／高雄2日電
鼓山警分局警員孫德新跳海和民眾合力救援落水女子，密錄器拍下驚險一刻。(記者張議晨／翻攝)
鼓山警分局警員孫德新跳海和民眾合力救援落水女子，密錄器拍下驚險一刻。(記者張議晨／翻攝)

高雄西子灣防波堤日前一名女子落海，潘姓男子率先跳入海裡救人，但體力不支險遭大浪吞沒，鼓山分局警員孫德新抵達後，當場卸下裝備跳海協助，成功將女子和潘男拉上岸，竭盡全力救人，回到派出所同事看到他全身濕透，皮鞋也報廢，才知道他跳海救人，義舉被揭發，今分局頒獎表揚，肯定孫德新的舉動。

警方表示，當時該名女子從西子灣防波堤落海，在場的潘男聽到旁人呼救，二話不說跳入海中拉住女子，但兩人體力不敵海浪，在防波堤消波塊間載浮載沉，呼救聲也越來越小。

當時鼓山警分局新濱派出所獲報後，派員到場，警員孫德新見兩人體力漸漸不支，一下車隨即卸下裝備跳入海中協助，最後在滿是貝殼的消波塊上，與消防員合作將兩人拉上岸，落海女子就醫無大礙，潘男因救人受到輕傷。

分局發現警員跳入海中救人，深入了解才發現孫德新其實不諳水性，當時是情況危急也沒多想，就跳入海中救援，回到派出所後全身溼透，同事還疑惑怎救人弄到全身濕，最後看到勤務皮鞋泡海水報廢，才知道孫是跳海救人，才弄到全身狼狽。

率先跳海的潘男回想，當時聽到有人呼喊，沒想太多就先跳海拉住女子，但是憑他一人無法將女子拉起，只好靠著意志力支撐等待救援，所幸員警趕到後協助將落水女子拉上向岸邊。

後來孫德新跳海救人的行為傳到分局耳中，今鼓山警分局長陳奕良頒獎表揚，看到他破損的勤務鞋，還新買一雙送給孫德新，嘉勉他奮勇當先的義行。

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