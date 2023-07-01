罕見地震魚現身東北角海域 氣象局：下半年3-5颱侵台

罕見地震魚 出現東北角海域 東北角海域海底生態豐富，近日有潛水教練拍到石川氏粗鰭魚，跟皇帶魚一樣俗稱「地震魚」。（圖／東北角海王子汪承儒提供）

東北角海域海底生態豐富，近日有潛水教練拍到石川氏粗鰭魚，跟皇帶魚一樣俗稱「地震 魚」。國立海科館陳麗淑博士說，拍到活體真的珍貴罕見，網路上查到目前韓國、日本 海域也拍到過，但台灣這隻最大，牠身上有兩個洞，研判是達摩鯊咬的。

此外，本報系聯合報報導，颱風季將至，中央氣象局預估，今年下半年，北太平洋西部的颱風生成總數正常至偏少，侵台颱風數為三至五個，接近正常值，但由於下半年有發展為聖嬰現象的趨勢，若颱風侵台的話，中、強颱機率高。

氣象局預報中心主任呂國臣表示，今年上半年，北太平洋西部僅生成三個颱風，較氣候平均值4.3個少。預估下半年北太平洋西部的颱風生成總數為18.8個，侵台颱風為三至五個。

呂國臣也說，根據研究顯示，聖嬰年的颱風平均生成位置較遠離台灣，目前熱帶太平洋東部海溫有增暖趨勢，下半年極可能發展為聖嬰事件，屆時北太平洋西部的颱風生成位置會較偏東，若侵台的話，因行經的洋面較遠、吸收能量較較多，強度也可能較強，中、強颱機率高。

他指出，今年梅雨季雨量，除東部的花蓮及成功站偏多外，多數站只有平均氣候值的四至六成，其中，中南部及北海岸站明顯偏少，宜蘭縣為歷年同期第三少，台南市為歷年同期第七少。預測今年7至9月雨量正常偏少，但容易受颱風影響有所變化。今年7至9月氣溫則以正常至偏高的機率較大。

另據台北中國時報報導，昨午後對流旺盛，雷陣雨狂炸雙北，北市士林中山區劍南路時雨量高達111.5毫米，至善路一度出現「水流成河」，許多機車被卡在水流中；新北三重連續7個10分鐘雨量超過11毫米，2小時累積雨量達124毫米，二重疏洪道甚至一度管制，直到下午5時50分許才全線開放通行。總計昨天台北有34處、新北37處地區傳淹水。

另南投縣新中橫台21線141.5公里處夫妻樹附近路段，6月29日因午後陣雨大坍方，落石量逾2000立方公尺，且大石塊混雜，公路總局信義工務段昨派機具搶修，恢復單線通行，為清運落石及邊坡噴漿作業，1日起實施施工交管，上午8時起每2小時開放車輛單線雙向管制通行，且草坪頭至塔塔加（110K至145K）路段，每日傍晚5時半至翌日7時封閉管制，請用路人預先規畫行程。