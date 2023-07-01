世界新聞年會：假訊息成選戰工具 激化政治對立

世界新聞媒體年會6月30日一場針對「事實、謊言、仇恨及選舉」的論壇上，菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人Glenda M. Gloria舉菲律賓總統小馬可仕操縱社群媒體、改寫家族過去貪腐事實、奪回政權為例，說明假訊息對民主政治的影響。(記者潘俊宏／攝影)

近年來假訊息席捲全球，世界新聞媒體年會昨天在一場討論假新聞、選舉及政治等議題的論壇上，多國記者都提到，假訊息已在選舉中被作為工具，政治人物甚至用虛假消息贏得選戰，也更激化政治的對立；有些政治人物還會利用假新聞及民粹主義，反擊對他們不利的報導。

為期三天的世界新聞媒體年會昨天是最後一天，昨天上午一場討論「事實、謊言、仇恨及選舉對新聞界挑戰」的論壇上，邀請加拿大 環球郵報（The Globe and Mail）總編輯David Walmsley、菲律賓新聞網站Rappler共同創辦人Glenda M. Gloria、法新社駐阿富汗及巴基斯坦新聞編輯Emma Clark，及南非索威坦報（Sowetan）編輯Nwabisa Makunga分享經驗與觀察。

主持論壇的路透亞太編輯Soyoung Kim開場就提及，從美國川普與拜登 競選總統過程、從巴西到緬甸，全球各地都面臨政治人物透過社群散布假新聞、仇恨語言等問題，如今許多政府也愛用社群媒體傳播訊息。

與諾貝爾 和平獎得主、菲律賓記者Maria A. Ressa共同創辦新聞網站Rappler的Gloria表示，假訊息早已在選舉中被作為工具，政治人物不只會用虛假消息贏得選戰，還會利用錯假訊息激化社會、甚至造成選舉暴力，營造出合理化傷害反對者或異議人士的環境。

她說，假訊息讓暴君更容易在選舉達到勝利，讓原本混濁的情況更混亂。她以Rappler與政府對抗的經驗指出，沉默是面對假訊息的最下下策。

Clark表示，選舉年擴大工作風險，包含假訊息增加、網路仇恨、暴力抗議等，過濾假訊息應被視為選舉報導的重要一環。

Walmsley更指出，假訊息不但衝擊民主原則，也讓政治對立更兩極化，例如美國、加拿大近年對立兩極化、城鄉分裂狀況更多，渥太華曾出現城市癱瘓一個月。

Makunga也說，執政者會用假消息、假新聞作為武器，對媒體刊出不利於政府的報導「反擊」，不僅藉此避免民眾對問題的究責，也邊緣化媒體。她指出，當權者甚至會提出特殊的敘事方式，重新編寫過去歷史；有些政治人物會利用假新聞及民粹主義，想辦法反擊對他們不利的報導。

Gloria認為，單是追蹤揭穿假訊息，只是治標但不治本，與假訊息搏鬥，不單單是新聞媒體的任務，更要全社會都動起來。她認為沒人能獨自對抗假新聞，可思考將媒體、法律界、學術圈等團體納入事實查核，共同努力。