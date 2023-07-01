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媽祖球領航 台東熱氣球嘉年華開幕

記者徐白櫻／台東1日電
2023國際熱氣球嘉年華6月30日在台東鹿野高台開幕，在全球獨一無二的媽祖球領航下，HELLO KITTY、柯奇狗狗等22顆熱氣球翱翔台東縱谷，藍天白雲搭配繽紛熱氣球，景色美不勝收。(記者徐白櫻／攝影)
2023國際熱氣球嘉年華6月30日在台東鹿野高台開幕，在全球獨一無二的媽祖球領航下，HELLO KITTY、柯奇狗狗等22顆熱氣球翱翔台東縱谷，藍天白雲搭配繽紛熱氣球，景色美不勝收。(記者徐白櫻／攝影)

2023國際熱氣球嘉年華昨天在台東鹿野高台開幕，在全球獨一無二的媽祖球領航下，HELLO KITTY、柯奇狗狗、巴斯特狗狗等22顆熱氣球翱翔台東縱谷，藍天白雲搭配繽紛熱氣球，景色美不勝收。縣長饒慶鈴攜手桃園市長張善政宣布，為期60天的活動正式啟動，今夏一定要來台東欣賞熱氣球及光雕音樂會。

昨早6點，台東縣長饒慶鈴、桃園市長張善政、愛心菜販陳樹菊、美國在台協會台北處長孫曉雅等人施放手中氣球飛入天際，宣告昨年度熱氣球活動開幕。熱氣球活動6月30日至8月28日登場，活動期間搭配光雕音樂會及無人機展演，遊客可報名繫留體驗及自由飛，從空中俯瞰海岸山脈及平原景緻。

桃園市昨年首度在會場以打造玻璃屋造型「樂遊桃園館」，市長張善政親臨會場主持啟用儀式，職棒樂天桃猿隊的溫妮及Rina兩位樂天女孩在館內推展桃園觀光。

饒慶鈴表示，昨晚台東下一場雨，原本擔心昨天活動無法順利，所幸在眾人齊心努力祈禱下，鹿野高台昨天晴空萬里，全球的唯一一顆庇佑眾生的媽祖球正式升空，象徵庇佑台灣國泰民安、風調雨順。

「從昨年開始，每年的熱氣球我們桃園都不會缺席！」張善政說，昨年首度設桃園館參加熱氣球活動，桃園市8月11日將辦客家博覽會，邀請遊客先透過桃園館認識桃園亮點，以後多到桃園遊玩。

簡姓遊客說，昨天天氣不錯，熱氣球飛高又飛遠，藍天白雲景色很好，會推薦朋友來搭乘。

交觀處指出，Q版媽祖熱氣球首度亮相，另有連續3年創造粉紅泡泡旋風的布農族HELLO KITTY，Line貼圖人偶好想兔、啾啾妹及晴天P莉等氣球助陣，台灣造型球喔熊、福利熊及台北熊讚也在鹿野高台賣萌。熱氣球繫留體驗上下午各有兩個時段，除預約外，現場還有名額可排隊。

氣球 張善政 孫曉雅

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