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統一超槓蝦皮 開線上商城 首年免手續費 運費半價

記者何秀玲／台北30日電
統一超開線上商城，劍指蝦皮。(圖：7-ELEVEN提供)
統一超開線上商城，劍指蝦皮。(圖：7-ELEVEN提供)

統一超開線上商城，劍指蝦皮。統一超昨（29）日宣布，「iOPEN Mall」App版上線，為首家本土企業自創的線上購物商城，不但有6,700家7-11門市取貨和物流優勢，首年免手續費和上架費，運費半價，要拚比蝦皮店到店更快到貨，為統一超商線上線下策略發展「全通路藍圖」的最後一塊拼圖。

iOPEN Mall主打微型企業（B2C），也讓個人賣家可上架（C2C），這樣的營運模式與電商巨擘蝦皮類似，因此業界認為統一超與蝦皮在台終須一戰。對此蝦皮表示「不便回應」。

根據經濟部「2022年中小企業白皮書」統計，台灣中小企業家數超過159萬家，占全體企業逾98%。其中觀察到中小企業正面臨數位轉型導入門檻與成本過高，加上轉型過程中，還有少資金、缺客源、無經驗等痛點，以及外部因素如部分國際購物商城逐步調整營運費用、超商店取時效等因素，紛紛成為中小企業的數位轉型痛點。

電商平台蝦皮2021年起開始成立「蝦皮店到店」，首創「門市交寄」及「物流交寄」服務，有專家認為，蝦皮自己跳下來做取貨門市，目的就是要分食超商的物流費。不過蝦皮從去年起，包括運費及手續費共調漲七次，包括蝦皮店到店運費以及賣家手續費皆不斷上揚；蝦皮在今年5月回應漲價，表示將持續優化商品上架及出貨功能，提升賣家管理與營運的便利度。

統一超表示，瞄準千億網購商機，藉由超過1,600萬會員的OPEN POINT生態圈、遍布全台的集團物流倉儲、6,700家7-ELEVEN門市，打造人人都能當頭家、輕鬆在線上創業的全新購物商城「iOPEN Mall」。

統一超首年主打零開店費、零系統費、零交易手續費，2023年底前常溫與冷凍店取包裹運費最低下殺五折起，店到店僅35元，算下來價格比蝦皮到7-11店取60元，或是蝦皮店到店取40元還便宜。

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