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31年前受領養到美國 她跨海尋恩警 續90天父女情

記者林保光／台北29日電
警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）
警員許順和與返台的健身女教練易紀茹有段90天的父女情，2人31年後再相遇合影，仍像父女一般。（記者林保光／翻攝）

美國健身女教練易紀茹31年前受領養到美國，在社福機構聯繫下回台尋根，雖沒找到親生父母，但終於與曾有90天「父女情」的警員許順和相遇。

高雄市警局保防科警員許順和現年55歲，是警察學校122期畢業，31年前分發在基隆市警局第一分局警備隊服務。他回想，1992年在分局值勤，當時已接近黃昏，卻看見一名年紀才3歲的小女孩，孤伶伶站在分局門口附近，已過半個多小時，卻沒有家人來帶走，他好奇去問小女孩，小女孩只說「要找阿嬤」。

許順和當時24歲，剛結婚不久，妻子也已懷孕，捨不得小女孩隻身無助，憐憫之心油然而生，帶小女孩進隊部，女孩說她叫「陳曉芳」，但警方卻遍尋不到她家人。「小女孩可能被遺棄了」許順和回憶說，當時社福政策還沒完備，小女孩無法獲得安置，總不能讓女孩一直待在警局裡面，分局內商量後，便由他將小女孩帶回家照顧，才有90天的父女情。

這90天中，許順和為女孩添衣買鞋、買玩具、帶她到遊樂園玩、回屏東老家，如同一家人。「有時女孩會黏著我，吵著要去警察局上班」許順和說，同事也常到家裡陪小妹妹，都說「我們跟父女沒兩樣」。原本許順和考慮收養，但迫於家計和家裡即將迎接新生命，只好作罷。

3個月後，社福團體要接走小女孩，說將由美國人家庭撫養。許順和還記得女孩的突然要離開，曾讓他夫妻心酸，「父女」相望，像割了塊心頭肉，但是，小女孩口中的阿嬤，始終沒出現，他也和女孩從此斷了音訊。

小女孩改名易紀茹，31年後長大成人，已不懂中文，突然想要尋根，才透過天主教福利會聯繫找家人，也想找到當年照顧她的警員，才由警政署查出，許順和在1994年已調高雄服務，一通天主教福利會的越洋電話，說明來意，更令許順和意外，整個心拉回31年前的情境。

聯繫後，易紀茹返台，6月19日南下高雄，2人經安排在高鐵左營站見面，2人相遇馬上認出彼此，並互給了深深擁抱，雖只能透過翻譯溝通，但思念和感恩之情讓2人沒生疏感。許順和說，女孩這趟沒找到原生家庭，但是對生父母也沒怨懟，只希望下趟再來台，能找到口中的阿嬤和父母。

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