學倫案首度表態 台大校長：陳明通應道歉

台大校長陳文章以台大教授身分表態，認為陳明通兩位學生學位接連遭撤銷，已經傷害到台大聲譽，陳明通應向社會致歉。(記者潘俊宏／攝影)

新竹市前市長林智堅 、政院副院長鄭文燦論文去年均遭認定抄襲且情節重大，兩人碩士學位雙雙遭撤銷，指導教授、國安局前局長陳明通也遭檢舉指導不周，但情節未達解聘可順利退休 。台大校長陳文章昨接受本報電訪，強調以台大教授身分表態，認為陳明通兩位學生學位接連遭撤銷，已傷害到台大聲譽，陳明通應向社會致歉。

對於陳文章首度公開表態，中央研究院士、台大醫學 院教授陳培哲大感認同，認為這是捍衛台大聲譽的第一步，「我也支持」。

陳明通日前發表聲明，稱「台大學倫會的判決是1場世紀大冤案」，要幫林智堅討公道，引發爭議。陳文章直言，論文品質把關是每一位指導教授應盡的責任，當一位老師有兩位指導學生學位被接連撤銷，指導教授甚至也表示自己的論文有「公版」，該起事件對台大傷害甚深，陳明通身為指導教授應負責，「我認為他應當主動向社會大眾致歉」。

陳文章表示，一本論文的產出應從文獻回顧、方法、研究，乃至於結論鋪陳清楚，以及最後提出創新之處，「都和只是用模型套用不一樣」；且針對兩名學生的學倫案，審定委員多認為重複內容多、抄襲嚴重，才認定撤銷學位，「我也不太認同陳明通說這是冤案」，若真是冤案，學生不會不尋求救濟管道。

陳文章表示，外界多認為台大教評會認定陳明通未達解聘情事，不合社會期待，但實則是沒有法源依據。也在於教師法是早期訂定，但因應網路時代來臨，很多資料在網路上唾手可得，加上AI、ChatGPT興起，教師法確實應當修法、與時俱進。