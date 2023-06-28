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桃機首度軍演 7/26管制空域封跑道

台灣新聞組／台北28日電
桃機首次軍演。
桃機首次軍演。

國軍將在7月舉行漢光演習實兵操演，首度在桃園國際機場實施反空機降演練，軍方昨通知航空站與各航空公司，7月12日、19日預演，26日正式操演，時間都是上午9時至10時。預演、操演期間，機場南北跑道將封閉，周邊空域也將發布國際飛航通報進行管制。時值暑假出國旅遊旺季，但軍方認為，一小時的管制，對出入國旅客應不會有太大影響。

國軍漢光今年將首度驗證桃園機場反空機降攻防科目，海軍151艦隊結合陸戰隊AAV7兩棲突擊車，月前已完成周邊桃園竹圍漁港沙灘兩棲登陸試登，部隊屆時結合特戰部隊擔任攻擊軍，就近演練奪取位在登陸點僅十分鐘車程的桃園國際機場，第三作戰區部隊擔任的防衛軍將沿途實施截擊、反擊，並奪回機場。

交通部民航局長林國顯表示，演習是國家任務，軍方已宣布演練時間，民航局全力配合國軍演習，做好發布飛航公告及引導航班工作，並與桃園機場公司共同協助必要引導措施，讓演習順利推動。

桃園國際機場航空公司代表聯席會主席王國安說，目前已知正式演習日期在7月26日上午，演習時間將控制在40至60分鐘內，但演習前後還有準備、排除等作業時間，可預見受演習影響的時段為26日上午9時至11時，航聯會將依照民航局公告的演習時段，協調各駐場航公司會員適度調整航班，讓影響降到最低。

根據桃園機場定期客貨機航班數統計，在預演與演習期間，屆時每天可能受影響的航班約65架次。長榮航空表示，將待民航局發布飛航公告後，配合調整航班時刻，降低對旅客的影響。華航、星宇航空則表示，將配合演習規畫。

長榮

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