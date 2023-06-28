大牙控遭熊抱強倒上床 黑人反駁 范范喊告

當年大牙去香港前還與黑人開心的合照。(取材自臉書)

曾是「我愛黑澀會」成員的「大牙」周宜霈27日在臉書 上以千字文指控陳建州性騷擾 ，文中提到在2012年於香港 工作時，遭到當時老闆陳建州強闖進房，當時的她只穿一件浴袍，還被強倒上床，造成她多年的陰影，陳建州之後透過律師發聲明否認此事，而大牙看到聲明後，火速回應：「本人陳述均為事實，問心無愧，公道自在人心。」

大牙寫下：「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣！」對方還反問「怎麼樣？壯吧！」經她幾次抵抗，最後已婚的對方離開前還不死心：「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走」，大牙說：「你已結婚，我還去參加婚禮，這真的不對」，對方答：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」讓大牙不敢相信，直呼很想吐。

陳建州透過律師聲明表示，2012年7月香港錄製節目行程，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實 。范瑋琪在老公發出律師聲明後，也透過經紀人表示：「關於周宜霈女士，於2023年6月27日在臉書刊登之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任，並嚴正聲明。」

不過大牙火速重申：「問心無愧，公道自在人心。」臉書下也一排藍勾勾藝人心疼力挺。