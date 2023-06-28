我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

築愛巢、拚生子…台府發言人爆不倫隨扈 蔡英文准辭

台灣新聞組／台北28日電
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。(本報資料照片)
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。(本報資料照片)

總統府發言人Kolas Yotoka遭爆去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓貼身隨扈陷不倫戀，鏡週刊報導，兩人還計畫生孩子並取名「Lucy」，露骨對話全遭李妻掌握，李妻告上法院求償百萬。對此，Kolas回應不清楚李男婚姻狀況，兩人已沒有聯繫。總統府今天表示，為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas 稍早已向蔡英文總統請辭總統府發言人一職，總統並准辭。

Kolas去年7月接受民進黨徵召參選花蓮縣長，依規定向花蓮縣警局申請隨扈，獲派李男與同為員警的李弟負責維安，孰料Kolas竟跟身材壯碩的李男展開相差6歲的姊弟戀。

報導指出，花蓮地方法院日前受理這起侵害配偶權官司，意外揭露Kolas與隨扈不倫戀。

知情人士透露，當時九合一選戰倒數1個月，兩人開始討論要生孩子，Kolas則會刻意挑在排卵期回花蓮與李「拚做人」；報導也揭露兩人對話截圖，李男以「登聖母峰」作為幽會暗語，2人並計畫把小孩取名Lucy，有次她發現MC來了，還沮喪地對李說：「Lucy沒有了。」露骨對話全遭李妻掌握。

知情人士透露，Kolas選縣長失利後回任府發言人，這段地下情在選後轉為遠距離；Kolas卻時常往返台北、花蓮，與歸建員警勤務的李男在花蓮共築愛巢。年底李男常夜不歸營，即使回家也經常深夜頻繁講電話或傳訊息，李妻察覺有異，蒐集丈夫與Kolas的曖昧對話、行車軌跡等證據，一狀將她告上法院。

鏡週刊向Kolas查證此事，她表示「我不清楚李先生的婚姻狀況，我與李先生，已沒有聯繫。」

花蓮縣信賴台灣之友會17日成立，民進黨總統參選人賴清德致詞時與台下互動，問支持者推薦誰參選花蓮立委？有人喊「Kolas！」當時Kolas站在賴的身邊，聽到群眾推舉自己，笑著欠身答禮。台下前排座位區有名女子緊盯著台上的Kolas，就是向遞狀控告Kolas侵害配偶權的李妻。

民進黨 賴清德 蔡英文

上一則

請出金溥聰操刀文宣空戰 侯：我親自拜託

下一則

57國、近千人齊聚 世界新聞年會75年首度在台舉辦

延伸閱讀

遭爆不倫戀 台府發言人Kolas：從未有踰矩或親密行為

遭爆不倫戀 台府發言人Kolas：從未有踰矩或親密行為
府發言人Kolas爆涉不倫戀 男方：未有任何親密行為

府發言人Kolas爆涉不倫戀 男方：未有任何親密行為
遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准
台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

台總統府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 Kolas：已無聯繫

熱門新聞

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

遭爆戀已婚隨扈 台府發言人Kolas火速請辭獲准

2023-06-27 21:30
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

2023-06-22 02:15
檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

2023-06-21 16:41

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了