築愛巢、拚生子…台府發言人爆不倫隨扈 蔡英文准辭

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。(本報資料照片)

總統府發言人Kolas Yotoka遭爆去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓貼身隨扈陷不倫戀，鏡週刊報導，兩人還計畫生孩子並取名「Lucy」，露骨對話全遭李妻掌握，李妻告上法院求償百萬。對此，Kolas回應不清楚李男婚姻狀況，兩人已沒有聯繫。總統府今天表示，為免困擾各方，影響公務及團隊，Kolas 稍早已向蔡英文 總統請辭總統府發言人一職，總統並准辭。

Kolas去年7月接受民進黨 徵召參選花蓮縣長，依規定向花蓮縣警局申請隨扈，獲派李男與同為員警的李弟負責維安，孰料Kolas竟跟身材壯碩的李男展開相差6歲的姊弟戀。

報導指出，花蓮地方法院日前受理這起侵害配偶權官司，意外揭露Kolas與隨扈不倫戀。

知情人士透露，當時九合一選戰倒數1個月，兩人開始討論要生孩子，Kolas則會刻意挑在排卵期回花蓮與李「拚做人」；報導也揭露兩人對話截圖，李男以「登聖母峰」作為幽會暗語，2人並計畫把小孩取名Lucy，有次她發現MC來了，還沮喪地對李說：「Lucy沒有了。」露骨對話全遭李妻掌握。

知情人士透露，Kolas選縣長失利後回任府發言人，這段地下情在選後轉為遠距離；Kolas卻時常往返台北、花蓮，與歸建員警勤務的李男在花蓮共築愛巢。年底李男常夜不歸營，即使回家也經常深夜頻繁講電話或傳訊息，李妻察覺有異，蒐集丈夫與Kolas的曖昧對話、行車軌跡等證據，一狀將她告上法院。

鏡週刊向Kolas查證此事，她表示「我不清楚李先生的婚姻狀況，我與李先生，已沒有聯繫。」

花蓮縣信賴台灣之友會17日成立，民進黨總統參選人賴清德 致詞時與台下互動，問支持者推薦誰參選花蓮立委？有人喊「Kolas！」當時Kolas站在賴的身邊，聽到群眾推舉自己，笑著欠身答禮。台下前排座位區有名女子緊盯著台上的Kolas，就是向遞狀控告Kolas侵害配偶權的李妻。