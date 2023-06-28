「以後可能不會有護理師了」慘揭月薪36K 比保全低

醫護人力短缺問題惡化，護理師揭露低薪、高壓環境。(本報資料照片)

近期有護理師在臉書 貼文「你知道嗎！以後可能不會有護理師了」揭露一線慘況，護理師從「餓不死」變成「低薪」工作，如果用第1年、大學剛畢業、特殊單位、純白班，1個月薪水含勞健保 平均台幣3萬6000元(約1160美元)，「薪水比餐飲業、保全都還低」，呼籲政府重視問題，「我們不要嘴上說的『辛苦了』，而是實質給予幫助」。

護理師於臉書盤點工作項目，包括每天上班要提早到單位點班，且病人治療多、壓線接新病人、壓線病人突然插管CPR，此外還有其他院內業務，事情多到紀錄寫不完，每天晚下班2至4小時是常態，平均單日工時是10至12小時，月休6天，換算時薪連現在的勞基法最低薪資都達不到。

除了照顧病人外，護理師還得幫忙修電視、修電腦、找病人、追醫囑、做治療、送檢查、送開刀、接住院、送出院、點器械、點藥材、點衛材、找醫生、找病人、打紀錄、執行醫囑等，且都是「常規工作」，另外還有在職訓練、跨科訓練、專業報告寫作、單位儀器保養及聯絡維修、消防訓練、急救訓練等。

而撇除工作內容繁重不說，更誇張的是，出事情時「整天檢討護理師」，例如器械被醫生弄丟檢討護理師沒有點、病人不遵從醫囑抽菸喝酒檢討護理師沒有好好盯緊病人、火災沒救到人檢討為何沒有啟動消防5大班、病人不見檢討護理師沒抓到病人動向、護理師被攻擊檢討護理師為什麼不會躲、學妹做不好檢討學姐不會教、被無理客訴檢討護理師、病人不要命自拔管路檢討護理師、醫師快開醫囑檢討護理師不會思考等。

「越資深薪水會越高，但這樣的起薪要護理師怎麼撐下去？」護理師表示，目前平均護理年資逐年下降，一個專業的醫療人員，都是由經驗累積而來，才能迅速處理危急狀況，並不是與生俱來的能力，但現在的環境，薪水比餐飲業、保全還低，一堆站著說話不腰疼的督導和主任、自以為健保繳很多的奧客對我們頤指氣使、被霸凌 欺負長官只會叫你忍，若沒有實質幫助，「抱歉以後可能不再有資深護理師了。」