我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉撞樹著火 北加華裔母女喪生 4天湧入8萬善款

「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

罰金提高 車停讓行人重回原點 維持3公尺

記者周彥妤、李奕昕／台北27日電
警政署日前公布「不論行人遠近駕駛須停讓」為執法原則，遭批矯枉過正，交通部緊急喊停，26日開會後決議執法標準回歸現行車輛與行人間隔3公尺須停讓的標準。(記者黃義書／攝影 )
警政署日前公布「不論行人遠近駕駛須停讓」為執法原則，遭批矯枉過正，交通部緊急喊停，26日開會後決議執法標準回歸現行車輛與行人間隔3公尺須停讓的標準。(記者黃義書／攝影 )

為扭轉行人地獄惡名，交通部前陣子預告加重汽機車駕駛人不禮讓行人罰則，但日前公布「不論行人遠近，踏上行穿線後，車輛一律停讓」為執法原則之後，遭批矯枉過正，交通部緊急喊停，昨天歷時逾3小時討論，認為罰金已提高，若調整執法標準，恐節外生枝，決定維持現行車輛與行人距離3公尺必須停讓的標準。

對於決策踩煞車後，又回到原點，交通部路政司長林福山說，考量當時社會氛圍，希望以最嚴格條件保障行人，才會有全都停讓的決議；昨日重新檢討，與會單位人數較多，除了公部門外，也廣邀專家學者參與。

據了解，配合新法6月30日上路，交通部4月開會時，警政署傾向維持現行標準，交通部卻希望從嚴，警政署改建議「道路切半」折衷方案，但交通部會後仍決議「行穿線上不論行人遠近駕駛須停讓」。

警政署公布執法原則，行人只要踏上行穿線，不論遠近，車輛都須停讓。標準一出引發反彈，質疑太過嚴苛，「行人地獄」恐成「行車地獄」，交通部長王國材隔日緊急喊卡，昨天再度討論執法原則。

會中達成共識，認為原來車輛與行人的間隔停讓標準，行之有年，執法沒有太大問題，既然用路人與執法單位都熟悉，沒有理由一定要調整，而且不禮讓的罰則已大幅加重；加上行人踏上行穿線後車輛就得停讓的抱怨聲浪，歷時超過3小時的會議，最終回歸原本3公尺須停讓標準。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，改善交通首重工程，優先盤點行穿線退縮、行人專用時相、行人早開時相，有理想的交通工程環境，才能有所本宣導教育

有員警說，「以人為本」交通政策是正確方向，但交通部未充分考量實際道路狀況，主導修改執法標準，引發民怨後宣布暫緩，卻不說明清楚決策過程，讓警察「背黑鍋」。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，台灣道路設計配置，仍停留在車本交通思維，行穿線退縮、行人庇護島等工程都還沒完善，如今倒果為因，想仰賴執法手段，急翻轉成「行人至上」，恐徒勞無功。

警察 教育 庇護

上一則

新聞評論／甩行人地獄只想切西瓜 交通部太混

下一則

前懲戒法院長性騒退職 許宗力被譏演戲

延伸閱讀

新規車未讓人就罰 民怨沸騰綠委憂衝擊選情 交長急喊卡

新規車未讓人就罰 民怨沸騰綠委憂衝擊選情 交長急喊卡
行人上斑馬線就要禮讓…綠憂傷選情？台灣新規24小時變卦

行人上斑馬線就要禮讓…綠憂傷選情？台灣新規24小時變卦
凍漲28年 台鐵擬漲票價 最高達27%

凍漲28年 台鐵擬漲票價 最高達27%
交通部預告修法 不讓行人等6違規將強制講習

交通部預告修法 不讓行人等6違規將強制講習

熱門新聞

台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
朱海君(左)摘金後，老公NONO曾獻吻放閃。（本報資料照片）

涉性騷性侵近20人包含15歲少女 NONO認錯：停止演藝工作

2023-06-22 02:15
檢方對夏搜索，命其脫掉上衣勘驗身體，但其身體、雙手經檢視都未發現可疑傷痕或痕跡。圖／檢方提供

謀財未害命…台「五億男」配偶半裸遭採證 畫面曝光

2023-06-21 16:41

超人氣

更多 >
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解

年長者易便秘 多吃這5種食物有助緩解
媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話