無共識、無配套 周休3日提案 行政院否決

有民眾在公共政策網路參與平台上提案「周休三日」，遭政院否決。(本報資料照片)

日前有民眾在公共政策網路參與平台上提案，要讓台灣成為亞洲首個周休 3日的國家，獲逾5000多人連署。行政院人事行政總處昨天回應，經徵詢相關機關、團體並搜集各界意見，多數不贊成本案提議，因此不予參採。

人事總處指出，目前計有阿拉伯聯合大公國、冰島及英國等3個國家實施或試辦周休3日。人總5月中旬函請各部會及中華民國 全國公務人員協會，分別就軍、公、教人員實施周休3日表示意見。

其中，國防部指出，考量戰備任務採全天候不分晝夜輪值，周休3日勢必造成人力調配超出負荷，並影響部隊訓練日數及成效，現行休假方式已可兼顧戰備訓練需求及官兵權益。

教育部 指出，周休3日所涉教育場域各項議題繁雜、連動範圍極廣，在整體教育環境及有關配套措施條件未臻成熟完備前，現階段尚不宜貿然推動。

勞動部也說，6月7日開會徵詢各界意見，勞雇團體代表多認為目前缺工問題嚴重，且事業單位型態以中小企業為主，再加上各行各業工作型態不同，需有相關配套，才能進一步討論縮短工時或周休3日；學者專家則指出，立法強制周休2日，相較其他國家已是先進之立法，工時過長主因在於事業單位法令遵循不佳。目前社會尚未有足夠共識及配套措施，足以支持全面實施周休3日。

人總以3點理由說明「周休3日」不予參採：首先，周休3日的實施攸關人民生活作息、工商運作、運輸調度、金融結匯、股市交易及學生受教權益等問題，影響層面甚廣。其次，目前未有其他國家公、私部門全面實施周休3日經驗，且僅有極少數國家試辦案例，尚缺乏實施周休3日對政府機關的行政運作效能、人員健康狀況，及業務推展影響的經驗或統計分析數據可供參考。

最後，基於政府機關負有遂行公共任務責任，且須維護為民服務品質，因此，在公共行政、產業、教育等面向之條件及配套措施未臻完備前，實不宜貿然全面實施周休3日。

人總表示，未來將持續蒐集各界意見，並關注其他國家實施及試辦周休3日成效，再據以評估及考量。