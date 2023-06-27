宋楚瑜親自說明意義重大 華銀宿舍再登歷史建築

華南銀行所屬宿舍曾作為台灣省長官邸，前台灣省長宋楚瑜（圖中）26日帶女兒宋鎮邁（圖右）出席文資審議，說明該建物歷史意義重大，文資會全數通過登錄為歷史建築。(記者洪子凱／攝影)

華南銀行所屬的台北市濟南路3段50號建築曾是省長的台北官邸，曾3度被列為歷史建築，都因華銀提起訴願或行政訴訟後撤銷，北市文資會昨天第4度審議此案，前台灣省長宋楚瑜親自出席說明後，最後19票全數通過登錄為歷史建築。但華銀仍可提出新事證走行政訴訟翻案，否則恐損失都更後市值30億元房產。

華銀宿舍位在豪宅帝寶後面，僅相隔一條小巷，土地面積約388坪。當地民輝里長陳威禎表示，曾有建商想合併華銀宿舍和隔壁福華飯店土地約663坪蓋大樓，卻因市府與華銀來回訴訟耗時太久破局。目前福華飯店的地已經蓋起高樓，單坪市價逾170萬，估算華銀都更可能取回的持分，因列入為歷史建築，損失至少30億元。

華銀宿舍過去被認定具有文資價值，應列歷史建築，但華南銀行主張建物沒有觀音山石、壁爐，卻出現在文資認定內容；及文資會未因應「文資法」新制改選委員等，接連提出訴願，雙方已交手3次，近一次由華銀勝出，理由是建物於1955年興建，屋頂外部多次翻修，外觀為一般住宅，無文資價值，希望文化局別「擾民」。

華銀質疑，南投省長官邸1999年因921大地震 毀損，華銀基於善意借出宿舍讓省政府辦公，未料5年後變成省政府紀念場所，「有道理嗎」？省長官邸在南投中興新村，而非華銀宿舍。

宋楚瑜昨出席表示，他在1993年3月就任省主席，同年12月搬入如今的華銀宿舍，直到1998年省長任期屆滿才搬出去。擔任省長期間，各項重大議案都在那裡討論、定案，歷史意義重大，也是目前唯一被完整保存的台灣省主席、省長官邸，若不能保存，是非常嚴重問題。

宋楚瑜說，他入住時，南投省長官邸還在，對華銀連歷史都搞不清楚很遺憾，且過去華銀是省屬行庫之一，省政府是主管機關，董事長、總經理都由省政府財政廳建議人選，由他拍板定案，建物應屬省政府。

文資委員薛琴說，包含台灣銀行、彰化銀行、土地銀行都有很多文化資產，只有華銀不斷反對，甚至委員想現勘都遭拒絕，就算提照片證明也不認帳，「曾居住者的貢獻」等資料應該是華銀要主動提供，並非文化局。