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選戰亂潑「餵藥」髒水 難補親師裂痕

記者 沈能元
幼兒園餵藥案摧毀家長與幼教老師間的互信基礎，未來如何修補將是一大難題。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）
幼兒園餵藥案摧毀家長與幼教老師間的互信基礎，未來如何修補將是一大難題。示意圖，非新聞當事人。（本報資料照片）

新北私立幼兒園疑似餵藥事件引發家長恐慌，上百名接受血液或尿液檢驗的幼童，有部分被檢出微量「苯巴比妥」、「苯二氮平」，但經台北榮總質譜儀檢驗均為「陰性、未檢出」。埋沒在政治口水中的一場烏龍案件，摧毀家長與幼教老師間的互信基礎，未來如何修補將是一大難題。

餵藥案爆發後，新北市政府、衛福部均為幼童安排血液、尿液檢驗，但對檢驗方法、數值等判定，卻是各自解讀，淪為選戰口水。基於個資問題、家長反對，衛福部突然不對外公布學童檢驗報告，更引起外界議論，難道「未檢出」三字也涉及隱私

此外，部分民意代表誤解報告數據，舉行記者會帶風向、煽動民眾怒火，而網紅毒理學專家分析「巴比妥」檢驗報告也犯錯，聲稱檢驗結果數字後的（-）負號並非代表陰性，而應為「零檢出」。雖然，兩人均遭台灣事實查核中心糾正，甚在臉書直接打上不實訊息，但許多家長對檢驗數值仍多諸多疑慮。

儘管檢調單位仍在調查是否涉及不法，但在台北榮總質譜儀檢驗報告陸續出爐後，外界已將餵藥疑雲定調為烏龍事件，也還給幼教老師清白，中華民國幼教聯合總會也恢復幼兒餵藥服務，一切看似船過水無痕，但政府應該有所作為。

政府應該著手建立完善餵藥機制以及嚴謹的檢驗配套措施，能在短時間內公開科學客觀的數據釐清真相，而不是讓政客暗自竊喜，將似是而非的訊息化成一盆盆選戰髒水潑向對方，掩蓋事實也造成恐慌。

中華民國 隱私 臉書

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