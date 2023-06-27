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「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

前懲戒法院長性騒退職 許宗力被譏演戲

台灣新聞組／台北27日電
司法院長許宗力（圖）26日結束訪問捷克行程返國，被問到懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾案不發一語。(記者葉信菉／攝影)
司法院長許宗力（圖）26日結束訪問捷克行程返國，被問到懲戒法院前院長李伯道涉性騷擾案不發一語。(記者葉信菉／攝影)

懲戒法院前院長李伯道5月8日獲總統核准提前退職，上周傳出是因他4度性騷擾女部屬，時任司法院秘書長林輝煌要他自行請辭，引發「私了」爭議。出訪捷克的司法院長許宗力昨返台，在桃園機場被問到如何處理李伯道被控性騷一事，許不發一語，快速離開。

司法院昨證實許宗力事先知情，但表示以保護被害人、尊重意願為最優先原則，讓李離開被害人工作環境，否認吃案、包庇。司法院表示，被害人向林輝煌求助，表示希望保護她的身分、不要對外曝光案情、不要啟動申評會，要求讓李伯道先請辭以避免再次接觸；該女部屬並說待李退職且搬離官舍，徹底脫離司法圈，才考慮提申訴。

林輝煌了解案情後向許宗力報告，許指示以「保護被害人安全、權益及隱私，尊重被害人意願」為最優先處理原則，並在被害人正式提出申訴前對外保密、否認媒體或其他機關的求證，司法院稱皆依性工法規定處理。

因李伯道退得突然，外界議論紛紛。本月1日林輝煌接任懲戒法院院長，許宗力致詞時除讚揚未到場的李伯道過往的行政作為外，還祝李「早日恢復健康，享受退休生活」。司法院昨天正式回應後，也招來「幹嘛演戲」之議。

李伯道退職後每月可領18萬台幣（約5800美元）退養金。司法院表示，女部屬6月21日正式提申訴，司法院性騷擾申訴處理評議委員會專案小組調查中，若性騷屬實，依法移由職務法庭審理，未來李伯道可能面臨免除職務、撤職、剝奪退休金及退養金等懲戒。

至於士林地方法院資深男法官蔡明宏，遭控開車載年輕女法官到陽明山，涉嫌在車上性騷擾。士林地檢署昨證實，女法官已完成筆錄提告，全案分「他」字案，朝性騷擾防治法等偵辦中。

性騷擾 退休金 隱私

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