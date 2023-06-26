就學服役3+1將上路 教育部挨轟削足適履

兵役義務役制度將恢復1年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於3年內完成大學學業並以1年時間當兵。(本報資料照片)

兵役義務役制度將恢復1年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於3年內讓男大學生完成學業並以1年時間當兵，今年9月實施，但遭多方批評，國民黨 總統參選人侯友宜 昨表示，政府不該硬推不成熟的政策。

本報系聯合報報導，為鼓勵大學提供彈性措施，教育部 21日公布彈性修業指引，每有一位專案服役學生即補助公立大專校院6萬元（台幣，下同，約1935美元）、私立每人12萬，首批適用對象為2005年以後出生的役男，該批役男將於112學年度（2023年）陸續開學，進入大學學士班就讀，學士班學生即可適用彈性修業指引所列的彈性措施。

教育部昨天重申，就學期間選擇彈性修業的最大原則，是尊重學生自由意願的選擇，並非強制有服役義務的學生都需要適用。教育部說，此措施是為讓有意願的役男可於就學期間兼顧服役、接續職場。

但據台北中國時報報導，侯友宜表示，犧牲大學4年最珍貴的學習時間，然後在台海現今局勢下用這種方式，讓人懷疑是不是要讓年輕人趕快上戰場。侯強調，讓年輕人能在大學畢業後遠離「戰場」，盡快進入「職場」，才是教育主要目的；政府不要硬推不成熟的政策，不然就是鴨霸政府。

台灣民意基金會董事長游盈隆則痛批，這是個餿主意，不曉得誰搞出來的。總統大選年，「是嫌票太多嗎？」、「看來蔡政府又多了一個貽笑大方、被訐譙的行政作為」。

報導說，大同大學校長何明果表示，許多學系不容易四年讀完，加上部分學生要去業界實習或出國交換，要在四年兼顧學習及服役，沒那麼容易。這項政策採自願性辦理，到底有多少人會參加，目前無法估計。何說，一些學生去服役，可能會造成課開不成，或學校學雜費收入減少。

國教行動聯盟理事長兼家長部長王瀚陽說，這將造成不公平，有些弱勢學生因經濟因素打工，沒辦法在4年內兼顧學業及服役，學習上跟同學是「同梯」，但服役可能變成「學弟」，心理難免不舒服。此外，台灣講究性別平等，女生卻不適用彈性修業方案，很奇怪。

國民黨立委吳斯懷批評該方案削足適履，治絲益棼，不僅搞亂教育體制、影響服役成效，家長憂心未來、學生也無所適從。

侯友宜競選工作室發言人呂家愷表示，這再度暴露民進黨對兩岸問題的無能，國民黨致力兩岸和平，民進黨卻只會將無辜的學生提早推向戰場。