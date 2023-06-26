我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州1地勤被吸入達美航空引擎中慘死 因故意站引擎前？

多州汽車保費「暴漲」 最高漲幅達40%

黑白集／兵役稀釋大學教育 廉價又粗魯

黑白集
兵役義務役制度將恢復1年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於3年內完成大學學業並以1年時間當兵。(記者洪哲政／攝影)
兵役義務役制度將恢復1年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於3年內完成大學學業並以1年時間當兵。(記者洪哲政／攝影)

教育部最近好像吃了興奮劑，短短幾天接連推出大學、高中學費的補貼減免，還直接出手刪減大學修業年限。是的，你沒聽錯！為了因應兵役延長為1年，蔡政府拋出「3+1」方案，希望讓大學生3年內完成學業；如此，就不會因當兵「耽誤人生」。

3+1等於4，算術很簡單。問題是，當一年兵，能和一年的學習畫上等號嗎？1年365天，難道不論填什麼進去都沒差？減少修業年限這等大事，竟由國防部越俎代庖已經很荒唐；更奇怪的是，教育部忙不迭幫忙加碼：各大學只要能吸收1名學生加入這項速成計畫，即可獲6萬（台幣，下同，約1935美元）至12萬元補助，教育部以為自己在開快餐店嗎？

用兵役來稀釋大學教育，無論從什麼角度看，都太廉價，也夠粗魯。用金錢鼓勵大學配合政策，難道不怕玷汙作育英才的精神？閣揆陳建仁是院士出身，他真的相信專業學習有速成班嗎？目前大學入學門檻很低，學生素質已大不如前；如今又為一年兵役，去削減他們的學習時光，真是本末倒置！

老實說，「3+1」方案不僅是對大學的糊弄，也是對兵役的貶抑。這種作法，擺明了視兵役為「不必要的人生負擔」，是年輕人踏入社會的絆腳石，才需要特別設法彌補。蔡政府延長兵役已極不智，現在又砍修業時光去置換，不正是削足適履？

教育部 國防部

上一則

輪型戰車原型車過大無法投產 7.6億台幣泡湯

下一則

拋重啟服貿遭圍攻 柯文哲嗆賴清德「放狗咬人」

延伸閱讀

義大利國中教師24年工作請假20年 被教育部解僱

義大利國中教師24年工作請假20年 被教育部解僱
學費補貼、兵役政策遭批 賴清德：他們只看到選舉

學費補貼、兵役政策遭批 賴清德：他們只看到選舉
56歲考王已考過27次高考 離二本大學差34分

56歲考王已考過27次高考 離二本大學差34分
陸生訪台 教育部要5大學提維安計畫 馬辦批審核嚴苛

陸生訪台 教育部要5大學提維安計畫 馬辦批審核嚴苛

熱門新聞

台中市林姓男子懷疑女兒尋短身亡與遭人性侵拍片有關，林夥人私刑打死人，更一審判林5年10月徒刑。圖／本報資料照

女兒遭餵藥輪暴尋短亡 父親報仇 嫌犯119處棒傷7處電擊不治

2023-06-18 16:33
今年夏至與端午節相連，肖兔、雞者易因下半年變動較大面臨考驗，肖虎、猴者變旺發威。(記者賴香珊／攝影)

夏至連端午 2生肖下半年變動大 2生肖發威變旺

2023-06-18 13:43
台中五億男案件，中檢今天偵結。圖／報系資料照

台「5億男」案偵結 殺人罪不起訴 「假結婚」分不到遺產

2023-06-20 22:13
台積電來美投資設廠，帶動北鳳凰城的華人生活需求，美國商場也看到潛在商機，規劃重整打造亞洲美食街，盼台灣特色餐飲進駐。圖為規劃重整的商場Asian Plaza Shopping Mall。（中央社）

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

2023-06-25 09:41
繼2019年美國來台轉機過境航班，開放託運行李免安檢後，交通部擬再納入「隨身行李」免安檢，最快下半年實施。示意圖。（本報資料照片）

美國航班旅客赴台轉機可望免安檢 最快下半年實施

2023-06-25 02:34
TVBS公布最新民調，柯文哲(中)躍居第一，賴清德(右)第二，侯友宜第三。(本報系資料照)

柯文哲民調躍居第1 超越賴清德 侯墊底 藍委：晴天霹靂

2023-06-18 09:49

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒

台積電來美效應 商場變亞洲城、醫療機構迎新生兒
白俄斡旋 瓦格納兵團停止進軍莫斯科 普里格津將流放白俄

白俄斡旋 瓦格納兵團停止進軍莫斯科 普里格津將流放白俄