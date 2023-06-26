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同志來美找代理孕母 至少要花5、600萬台幣

記者鄒尚謙／台北26日電
代理孕母法案卡關多年，高達8成民眾贊成針對某些特殊情況、在有相關配套和管理的條件下同意開放。圖為示意圖。(本報資料照片)
代理孕母法案卡關多年，高達8成民眾贊成針對某些特殊情況、在有相關配套和管理的條件下同意開放。圖為示意圖。(本報資料照片)

「代孕仲介」、「解決同性伴侶無法生育子女困境」，台灣同志婚姻合法已滿4年，代理孕母相關網站平台愈來愈多，有些還打出雙人同行，現折10萬(台幣，下同，約3221美元)等優惠，而跨國求子地點更多元，除了美國、加拿大，最近一、兩年還多了泰國、喬治亞等，保守估計，在美國至少得花上台幣5、600萬元，而泰國代孕也需2、300萬。

經歷3年半來美的求子歷程，台灣同志家庭權益促進會理事鄒宗翰表示，代理孕母費用昂貴，光取得胚胎就花100萬，而植入胚胎前給代孕者醫藥費、營養費，每次就要20萬，前後做4次，胚胎仍未能著床，連同其他旅費、住宿費，差不多超過200萬元，但革命仍未成功，同志仍須努力。

「求子歷程身心煎熬」鄒宗翰說，美國部分代孕者不願意幫同志、單身者代孕，為了找到合適代孕者，「互相面試」就花了1年多；確定人選後，在植入胚胎前，孕母得吃避孕藥，避免排出自己的卵，並補充荷爾蒙、雌激素，讓子宮內膜增厚，以期胚胎順利著床，只可惜嘗試4次，尚未成功。

鄒宗翰指出，如果第5次成功懷孕，加上代孕者的保險費、生活費、營養品、醫療費用，估計全部負擔高達400至500萬，加上已用掉的費用，差不多接近700萬元。

台灣同志家庭權益促進會資料顯示，一對男同志伴侶至美國求子，代孕者懷孕後又流產，前後花了700多萬元，最後將房子抵押貸款，才籌足銀彈。

為了省錢，最近1年來，部分同志伴侶轉至泰國、烏克蘭等地尋求代理孕母協助。30多歲的伊森表示，從2019年起規畫此事，透過仲介公司媒合，至泰國求子，第一位代孕者因心理疾患，懷孕後嚴重失眠、嘔吐、情緒不穩，短短7天就流產。之後找到另一位孕母，至泰國胚胎植入，礙於當地法規，兩人需有婚姻關係，植入胚胎後回到台灣生產。

伊森女兒順利出生後，還得處理一連串行政程序，例如，對代孕者「提起訴訟」，進行親子鑑定，證明女兒與代孕者之間99.9%「無親子關係」，再跑法院流程，取得公文後，再至戶政事務所將名義上的媽媽除名，最後再辦理伴侶領養女兒的手續。

「寧願這些錢都給故鄉台灣賺。」鄒宗翰說，很多仲介公司協助媒合代孕者，一旦出現糾紛，無法提告，毫無保障可言；期盼台灣代孕合法化，讓想養育小孩的同志也能圓夢，不用再出國求子。

同志 泰國 親子

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