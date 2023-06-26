代孕法案爭取27年恐成空 陳昭姿嘆被民進黨糟蹋

現行人工生殖法僅限於已婚夫妻，專家及婦科醫師建議，政府應適時放寬，給單身凍卵女性、夫夫同志伴侶一線「生」機。示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

「我有卵子、先生，唯獨沒有健康的子宮，為什麼不能擁有自己的孩子？」倡議代理孕母27年的和信治癌中心藥劑部主任陳昭姿說，少子化已成國安問題，為何不能成全那些不能生，但願意養，且有能力養的夫妻、夫夫心願；在性平會反對下，代理孕母法案即將付諸流水，一切歸零，讓人痛心。

陳昭姿在臉書貼文，「我的代孕法案再度被我長期支持的政黨糟蹋了，我沒有義務愛它，沒有義務忠於它，但我有權力監督它！」「感謝吳秉叡委員2020年5月協助完成代孕法一讀，但此案後來被多數黨民進黨 冷凍，因性平會一堆老女人反對，二讀想必也難過關，所以根本未優先排入會期討論。」

「性平會成員中有著一群永遠杯葛我的女性。」陳昭姿說，這些人打著女性主義的旗幟，卻是異常保守，聽不到先天子宮異常、無法懷孕生育女性的卑微請求。令人難過的是，這一屆立委任職即將結束，這代表所有努力一場空，必須重新再來過。

陳昭姿指出，國民黨執政時，當時國健署署長邱淑媞積極推動代理孕母法案，沒想到自己人執政8年，反而遭打壓，明明這麼多人有這方面需求，政府卻永遠不正視。

「民進黨早已全面執政，要通過哪一個草案法規，它就一定會過。」邱淑媞說，代理孕母就是人工生殖技術的一種方式，現已開放捐卵，不孕女性可以使用別人卵子受孕，而代理孕母是藉由別人子宮孕育自己的孩子，這為何不行？

邱淑媞表示，國健署多次針對代理孕母一案舉辦全國性民調 ，超過8成受訪者支持有條件開放代理孕母制度。例如，2013年結果顯示，86%民眾贊成針對某些特殊情況，在有相關配套和管理的條件下，將代理孕母技術納入規範；88.26%贊成委託者提供代孕者營養和健康風險補償。

陳昭姿爭取半輩子的代理孕母草案極可能胎死腹中，日前一名兩性權威專家建議她，如果想讓代理孕母法案上路，不再拖延下去，可能必須跟同志 綁在一起，對象從生殖系統異常女性擴大至同志伴侶，或許執政黨基於選票考量，可能將其排入本會期優先法案。

事實上，民進黨一名高層人士的美國金孫，就是花錢請代理孕母幫忙，才順利出世；該名高層的大兒子畢業於名校，考上會計師，表現優異，在與另一名東方男性結婚後，計畫代孕事宜；現已撫養一名兩三歲的小男生，規畫再做一次，希望再生一個男寶寶，因為兩個大男人自認無法妥善照顧女嬰。

許多國家早已實施代理孕母制度，連保守的英國也上路多年，陳昭姿說，「台灣為何不能做，這沒有道理」，這是正當、合乎情理法的事情，不知政府為何執意延宕立法。