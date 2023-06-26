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莊碩漢醜聞纏身仍與泰簽協議 挨批不尊重泰方

記者高凌雲／台北26日電
6月21日總統府發布駐泰代表莊碩漢（中）請辭獲准當天，莊碩漢正在台北簽署台泰漁業合作協議。(圖：漁業署提供)
6月21日總統府發布駐泰代表莊碩漢（中）請辭獲准當天，莊碩漢正在台北簽署台泰漁業合作協議。(圖：漁業署提供)

總統府6月21日傍晚發布駐泰代表莊碩漢請辭，當天莊碩漢人正在台北出席漁業協議簽署活動，泰國官方派漁業廳副廳長級官員參加簽署協議儀式，泰國官員對於現場簽約的台北官員涉及性醜聞，事前不知情。外交人士形容，台灣方面隱瞞莊碩漢的性醜聞，這對泰國方面是非常不尊重、不禮貌的舉動。

在准予莊碩漢請辭的總統令發布前，莊碩漢當天仍在台北與泰國駐台貿易經濟辦事處代表曾德榮，共同完成台泰漁業合作執行協議簽署；漁業署當天下午立刻發布新聞稿，宣揚民進黨政府政績。但簽署協議當時，莊碩漢早就已經確定要下台了，為了讓莊碩漢簽這項漁業協議，總統府與外交部隱瞞了莊碩漢性騷擾案多時，等到簽署儀式結束後，才對外發布莊請辭獲准。

一位退休駐外代表表示，莊碩漢涉及性騷擾案東窗事發，但6月21日還繼續在擔任代表的職位上執行外交任務，確實不妥，在邏輯上是不通的，不理解外交部為何這樣安排。

另一位退休駐外代表說，如果泰方事前完全不知情，這個協議簽署就有點欺騙，已超過禮貌層次；但是泰方應該知情莊要下台了，反正這協議沒什麼太大用處，就是雙方賺個業績，皆大歡喜。不過，對於莊涉及性醜聞，連台灣內部都不見得清楚，泰方可能事前也不知道莊碩漢是因為醜聞下台。

國民黨立委江啟臣昨天表示，外交部設法先切割止血，不讓此事第一時間曝光延燒，以免傷及高層，「畢竟莊是蔡總統派任的」。民進黨立委羅致政也說，外交部若第一時間就知情，就不應該說謊、隱瞞真相，這個當然要檢討。

江啟臣表示，外交部在處理此事的態度上讓大家認為，是不是還有其他的案件也是用類似的心態在處理？讓人覺得有包庇之嫌；而日前菲律賓駐處也有類似性騷事情，外交部第一時間的處理也都讓人感覺大事化小和刻意隱匿，讓外界充滿疑雲。

江啟臣強調，外交體系還有多少類似案件，外交部應該對外說清楚；面對性騷、性侵的事情，態度上應該是要非常積極，保護當事人並依法辦理才對。

時代力量立委陳椒華表示，外交部應該說明第一時間未坦承案件的原因，並且確認是否已經影響可能被害人的權益，外交部針對案件本身應該如實調查，誠實面對案件，毋枉毋縱，才是保護國家形象的正確做法。

性騷擾 泰國 江啟臣

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