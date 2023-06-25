他們在疫情海嘯時逃離飯店 改做私廚、接案闖一片天

李譿心雖曾任5家飯店總經理，但仍願意親自為客人提行李。（李譿心提供）

歷經疫情 海嘯，許多原本在飯店業工作的人一度不得不另謀生路，卻也有人早看到一些飯店經營的盲點，及早離開創業。但也有資深的飯店總經理寧願重回飯店職場，從較低的位階從頭開始。他們都在這場海嘯中存活下來，因應了環境挑戰，開創出人生的另一條路。

台灣台中一位貿易商在家裡宴客，接待人員JACK代替主人迎賓、遞上餐前酒，席間還應主人要求，臨時為一瓶馬祖陳高解凍，以及適時提供各種服務。他正是近年逐漸興起的到府私廚。他不但順利的度過疫情海嘯，還因在家宴客已有固定客層，而為自己走出了不同的高端餐飲之路。

JACK退伍後就在台中市的五星級飯店工作，曾任餐飲部主管，也參與過大型酒店和餐廳籌備。他說，疫情前就已決定要離開飯店，原因是很早就觀察到許多飯店和餐廳都沒有長期營運的計畫，房子也是租來的，全都是依當年的獲利來營運，基礎實在太薄弱。遇到像疫情這樣的狀況就沒辦法支撐下去，員工也沒有保障。

因此，疫情前，一位主廚開餐廳創業接到私廚的單，請他提供服務意見，他也就此開啟了離開飯店、走向私廚之路，直到目前都認為選擇是對的。否則，自己也免不了在疫情間被飯店解雇，面臨生活無以為繼的危機。

JACK認為自己「跳脫，但不離開」的方向是對的。但是，到府服務也是有挑戰的，必須加深自己的能力，才能應付高端客戶的需求。例如，有位客戶對紅酒非常內行，他就必須能依紅酒的香氣提出適合搭配的菜色，並找到相對應的廚師。只要得到客戶的信任，下次就還會獲得機會，久了就會形成口碑。

他認為，飯店和大環境對飯店從業人員並不友善，除了薪資不高，即便是台灣藍帶等級的高雄餐旅大學畢業生，到了職場一樣是從倒水、端盤子做起，被當成一般服務生看待，但私廚服務人員的薪水早已高過飯店。而且，許多飯店從check in 到送餐，已經漸有機器人上場，連鼎泰豐都已用機器人送菜，可見未來還會有大量的工作會被取代。

原本擔任飯店公關經理的D，疫情前就曾轉換跑道到公關公司工作，疫情後雖一度回到飯店業，但感覺環境已有所改變，最近選擇離職，決定自行創業接案，從事公關和行銷。

D說，疫情前，飯店的工作人員素質整齊，不同部門間的溝通順利，但疫情之後，飯店因為人力吃緊，常常工作未能在預定的時間內完成，讓她興起不如歸去之感。她在疫情前已有獨立接案經驗，深信以自己累積的人脈和專業能力，足以提供不同面向的公關需求。加上時間彈性，可以同時照顧家庭和陪伴子女，因此毅然辭去五星級飯店的部門主管工作，選擇走自己的路。

擔任過5家星級飯店總經理的李譿心，疫情中離開了總經理一職，也歷經了到醫院當公關和到學校、餐廳等不同職場工作，雖然能力依舊受肯定，但一次遇到機會，仍選擇回到飯店工作，重新找回工作的熱情和動力。她說，因為實在喜愛飯店帶給人們歡樂和幸福的工作氛圍。

李譿心有35年的飯店資歷，她說，要在疫情間活下來，實在不容易，她很驕傲自己從未領過失業補助，而且仍能接受了不同工作的挑戰，最終還能獲得信任，重回飯店工作。她說，雖然剛回飯店時，擔任的是比以往總經理職務小的客務部經理，但是她相信「態度對了、堅持下去」的工作理念，並能彎下腰親自為客人提行李、開車接送，獲得經營層信任，現工作已提升為和總經理同等級的執行長特助一職。

她不諱言，雖然疫後飯店業復甦，但直到現在仍有以往的同事還找不到工作，原因是想要求工作地點和特定職務。但是，一旦這樣自我設限，工作機會也就沒有了。她說，疫情後有更多新人加入飯店業，等於是「後浪推著前浪走」所以工作心態和步伐都必須調整。她建議，想要找工作，不要自我設限；應該先把工作接下來，並從中去讓人家看到自己的能力，等待機會，就會有轉機。

她說，很慶幸自己能在疫情中存活下來，現要一面工作，也一面繼續攻讀博士班，感覺自己變得更為強韌。