日排核汙水將衝擊台灣水產品 漁民：政府有作為嗎

日本福島核汙水預計今年夏天就會排放入海，引發周邊國家反彈；圖為福島第一核電廠的核廢水貯存槽。（路透）

日本 福島核汙水預計這個夏天就會排放入海，引發周邊國家反彈，台灣漁業界直言，這件事情的嚴重性，遠比想像中的大，憂心不僅會影響各國消費者對於日本進口水產品的信心，更可能影響到對國產水產品的信心，呼籲政府應重視。

本報系聯合報報導，琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，這件事的嚴重性，不僅只是日方提前排放核汙水這麼簡單，除了會影響消費者對於日本進口水產品的信心外，也可能衝擊台灣水產品消費，甚至影響價格。

蔡寶興表示，以琉球區漁會而言，只要是所有野生捕撈的魚，如鮪魚，旗魚，鬼頭刀等，以及有用海水養殖的魚都會受到影響。

蔡寶興表示，根據之前公布的民調 ，台灣民眾反對的比率也很高，但政府有何作為？即將面臨總統大選，是不是有政黨能站出來捍衛全民的權利及健康？

農委會漁業署表示，核汙水排放後可能隨著洋流擴散，後續影響尚未可知，經評估分析相關海域現行漁業作業情形，魚種包括秋刀魚、赤魷、鮪類、旗魚類、沙魚類、鬼頭刀、鯖鰺、白帶魚、烏魚、鎖管等重要經濟物種，前述魚種2019年漁獲量25.8萬餘公噸，產值140億元台幣（約4.52億美元），未來會加強調查分析並監控漁場。

台北中國時報報導，宜蘭縣蘇澳鎮漁民怒批，日方說會稀釋、過濾都是騙人的，排放核廢水汙染海洋生態，真的很可惡；蘇澳區漁會則請政府正視消費者食安，及日後恐影響漁民生計問題。

南方澳漁港董姓船長表示，核廢水容易產生畸形魚類品種，根本沒人敢吃，甚至影響人體健康，就算這一代的人不受影響，那下一代子子孫孫呢？海洋資源逐漸枯竭，討海人越來越辛苦，魚捕獲量入不敷出，這叫漁民怎麼生活下去。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，希望政府有嚴格機制，在鄰近國家成立核廢料監督小組，並對漁獲做氚跟核廢料檢測 ，先前一年約300至500件，現在逾2000件，日後在國際法庭要求賠償才有依據，讓漁民、消費者能較安心。

南韓民眾擔心福島核廢水汙染海洋，近期已出現恐慌而大規模囤積海鹽，連帶造成海鹽、魚乾價格暴漲。看在南方澳漁民眼中，也對漁獲一旦受到核廢水汙染，魚價勢必崩盤而憂心，希望政府硬起來捍衛台灣漁民的權益。