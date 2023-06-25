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財務危機未解 台電再求增資千億 10月電價恐漲

台灣新聞組／台北25日電
行政院表示，明年預算將編列1000億元台幣增資台電；另外200億元則將以增資或補助方式挹注台電。(本報資料照片)
行政院表示，明年預算將編列1000億元台幣增資台電；另外200億元則將以增資或補助方式挹注台電。(本報資料照片)

台電近一年內經過政府增資、超徵稅收補助電費避開破產危機。但官員指出，台電500億（台幣，下同，約16.13億美元）特別股認購出現瓶頸，讓台電財務再陷「危險水位」。行政院表示，明年預算將編列1000億元增資台電；另外200億元則將以增資或補助方式挹注台電。此外，台電10月可能提報再漲電價求生存。

本報系聯合報報導，行政院官員表示，台電身兼供電任務，今年預算編列時已為台電增加1500億元預算用於「穩定供電建設方案」；不過仍無法補足台電負債缺口。據了解，台電將提出增資1000億元，另外也將會由行政院編列預算至少200億元給台電。

台電最新財務報告顯示累計到今年4月已虧損3058億元，負債比達91.5%。該公司在上周股東會上指出因國際燃料價格回穩、全年用電量減少及電價調漲因素，全年虧損有機會收斂至2000億元內，且政府去年超徵稅收3800億元，台電今年爭取到500億元電價補助降低負債水位，免於財務危機。

台北中國時報報導，台電今年預計再虧1500億以上，公司確定祭出兩招求生存，首先是求增資，已向政府爭取再補千億資本額，投資台積電股利賺飽的國發基金，也願分享200億補虧，總計1200億續命。但如此還是不夠，台電第二招是10月提報再漲電價，如增資過關，則漲幅可比前兩次小。

台電今年前五個月稅前虧損超過1500億，如果加上去年2675億失血，合計累虧4000多億，所幸政府疫後條例撥補500億，讓累虧下修到3000多億。可是如果加上今年損失，還是要破5000億，非常可怕。

估算台電淨值已下跌到2500億，假設10月不漲電價，到明年正式「資不抵債」，將宣告破產。為此台電尋求兩招活命，首先是請求政府再增資。去年補破洞的增資1500億，3月底已入帳，讓台電資本額擴充到4799億，這次再請命增資1000億。

但增資與補貼合計1200億即使到位，今年還是有300到500億缺口。因此10月份，台電表示，一定還要提報調漲電價，只是所需漲福可以小一點，不會如前兩次漲8.4％、11％那麼多。

對於台電還要調漲電價，大老闆經濟部持保留態度，表示4月調漲時就已經算了台電全年收支，雖然可能拿不到特別股，但虧損確實減少，10月想說服委員調漲，機率可能不大。

預算 破產 台積電

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